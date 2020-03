Brigitte Nielsen, il figlio Killian all’attacco: “Non ci parliamo da un anno”

Perché Brigitte Nielsen e il figlio Killian non si parlano più da circa un anno

Brigitte Nielsen torna a far notizia in Italia. Dopo aver usato in America delle espressioni sbagliate per definire l’emergenza Coronavirus nel nostro paese, sta facendo discutere un’intervista rilasciata dal figlio Killian. Il ragazzo, noto in tv per aver partecipato all’ottava edizione dell’Isola dei Famosi (anni prima del fratello minore Aaron, che ha partecipato al medesimo reality show), ha confidato a Diva e Donna che non ha più rapporti con la famosa madre da circa un anno. Alcune incomprensioni e diversi problemi personali di Killian, tra cui la sua dipendenza dall’alcol, l’hanno allontanato dalla famosa attrice, che in tutto ha ben cinque figli.

Le dichiarazioni di Killian Nielsen contro la madre Brigitte

“Ho avuto un momento molto difficile. Un momento che ha avuto anche lei in passato. Ma non è riuscita a capirmi, anzi mi ha attaccato e così abbiamo litigato: è stata l’ultima volta che l’ho vista e che l’ho sentita e risale a un anno fa ormai. Purtroppo c’è stato un periodo in cui sono stato dipendente dall’alcol, lo ammetto. Ero giù di morale, forse mi sentivo solo e mi sono sfogato, rifugiandomi nell’alcol”, ha raccontato Killian Nielsen, assicurando di non avere più contatti con la madre da febbraio 2019. “Ho trattato male mia madre e le ho detto cose molto dure. Le ho scritto dei messaggi crudeli e l’ho intimata di non farsi mai più sentire né vedere: con me aveva chiuso per sempre. Lei mi ha bloccato su WhatsApp e non mi ha mai più cercato. Perfino quando ha organizzato un viaggio in Messico con gli altri miei fratelli: io non sono stato invitato”, ha aggiunto.

Killian Nielsen ha chiesto un confronto alla madre Brigitte

“Sono arrabbiato, ma vorrei un confronto. Non posso pensare che in un momento dove le persone possono morire se prendono questo virus, non le venga in mente di sentire come sto. Non mi ha fatto gli auguri per il mio compleanno. Il 15 dicembre scorso ho compiuto 30 anni. Niente. E neppure si è fatta viva a Natale. Poi però in tv va a dire che sente i figli in Italia ogni giorno…”, ha puntualizzato Killian che, dopo quell’esperienza all’Isola dei Famosi di Simona Ventura, non è stato più protagonista in tv.

Killian Nielsen: chi è il figlio di Brigitte Nielsen

Killian Nielsen, classe 1989, è il secondogenito di Brigitte. È nato dalla relazione con Mark Gastineau, ex giocatore professionista di football americano. “L’ho incontrato solo una volta. Sono cresciuto in Svizzera con mia madre e con Raoul (Meyer, ex marito di Brigitte e padre di Aaron) e ho scoperto chi fosse il mio vero padre all’età di 8 anni. Per molto tempo ho vissuto con questo fardello, sentivo il bisogno di conoscerlo, così a 20 anni sono andato a New York per incontrarlo. EÈ stata una bella emozione. Purtroppo dopo non si è fatto più sentire, ma almeno l’ho conosciuto e sono a posto con la mia coscienza“, ha ammesso Killian qualche anno fa.

Quanti figli ha l’attrice Brigitte Nielsen

Brigitte Nielsen ha ben cinque figli. Il primo erede, Julian, è frutto del matrimonio con il compositore Kasper Winding, il secondo Killian invece del giocatore di football Mark Gastineau. Gli altri due – Aaron e Raoul – sono nati dal rapporto con il pilota Raoul Meyer. L’ultimogenita, Frida, è nata nel 2018 dal grande amore con l’attuale compagno Mattia Dessì, ex barista italiano.