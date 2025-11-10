Grande Fratello, malore improvviso per Giulia! Una reazione fa discutere

Giulia Soponariu al Grande Fratello si è sentita male in queste ore. Il tutto è accaduto mentre nella Casa più spiata d’Italia, in vista della puntata che andrà in onda stasera, i concorrenti si sono ritrovati a votare per eleggere il nuovo Capitano. La scorsa settimana aveva ottenuto questo ruolo Ivana Castorina. Ora a vincere è stato Jonas Pepe. Facendo il punto della situazione, è iniziata una specie di catena di esclusioni.

A iniziarla è stata, appunto, Ivana, che ha escluso subito Giulia, la quale a sua volta ha scelto Domenico. Alla fine, tra un nome e l’altro, l’ultimo a restare salvo e a non essere escluso durante la catena è stato, appunto, Jonas. Quest’ultimo ha ringraziato i compagni d’avventura ed è divenuto ufficialmente il nuovo Capitano di Ventura. Anita Mazzotta si è ritrovata alla fine di fronte alla scelta più complicata, in quanto ha dovuto decidere chi escludere tra il suo ragazzo e la sua migliore amica, Benedetta Stocchi.

Jonas, che sta preparando il suo piano contro Omer Elomari, ha avuto la meglio. Ed ecco che, improvvisamente, proprio in questa circostanza, Giulia al Grande Fratello ha accusato un improvviso malore. La ragazza si è accasciata sul divano, mentre Grazia Kendi cercava di reggerla in piedi. La maggior parte dei gieffini è corsa in suo aiuto, tentando di trovare una soluzione. In particolare, la giovane Soponariu stringeva le sue mani intorno al basso ventre.

Momenti di panico per i concorrenti, tanto che la regia ha deciso di staccare la diretta per tre minuti. Giulia è stata poi portata dietro le quinte per degli accertamenti. Ebbene la Soponariu, fortunatamente, è tornata nella Casa sana e salva. Infatti, sembra proprio che la più giovane dei gieffini stia abbastanza bene, tenendo conto delle nuove immagini. A detta di vari telespettatori, però, avrebbero dovuto verificare ancora più approfonditamente le condizioni di salute della concorrente.

Va anche detto che Giulia, come gli altri, si trova sotto la luce delle telecamere 24 ore su 24. Dunque, in qualunque momento potrà contare sull’aiuto esterno di un medico dietro le quinte della Casa. Non solo, il suo rientro veloce sembra confermare che non sia nulla di grave. Intanto, però, a far discutere è una reazione, quella di Jonas. Pare che in quel momento Pepe si sia lasciato andare a una considerazione alquanto sgradevole.

Nel dettaglio, il modello avrebbe accusato Giulia di aver finto il malore per non essere stata scelta come Capitano dal gruppo. I fan della Soponariu non stanno prendendo bene la sua reazione e neanche quella di Flaminia. Quest’ultima, mentre gli altri si occupavano di aiutarla a riprendersi, ha preferito guardarsi intorno e sembra non essersi neppure avvicinata a lei per aiutarla.