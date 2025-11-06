Grande Fratello, Jonas: nuovo piano contro Omer e fuori Anita viene smascherata

Mentre Jonas Pepe al Grande Fratello mette in atto un piano per eliminare Omer Elomari, fuori Anita Mazzotta si trova in una posizione scomoda. Il modello e la piercer si sono avvicinati sin da subito dentro la Casa più spiata d’Italia, tanto che molti telespettatori hanno iniziato a tifare per questa loro eventuale love story. Ancora non è scattato nulla di importante ed evidente. C’è tanta complicità e appaiono in sintonia, ma nessun bacio o dichiarazione d’amore.

La stessa Anita ha ammesso che dentro la Casa, probabilmente, non si lascerà mai totalmente andare sotto questo punto di vista. Nel frattempo, Jonas si preoccupa anche di Omer, suo acerrimo nemico. Dopo la settima puntata, Pepe si riunisce oggi in giardino con Simone, Domenico e Francesca. Ai tre chiede un favore: “Omer tra i preferiti non lo mettete più”. Dunque, il modello fa apertamente strategia contro il suo rivale. D’Alterio ammette di averlo messo, in quanto con Elomari ha sempre avuto un buon rapporto.

Vedendolo ora tramare con Jonas, sembra che le cose siano cambiate. Intanto, Pepe è sempre più sintonizzato in questa ‘guerra’ contro il siriano:

“Adesso per la prossima nomination sarà forte… Ma non appena smaschereranno il fatto che sta strumentalizzando ogni cosa che è qua dentro, il pubblico se ne renderà conto”

Dunque, Jonas è certo che Omer verrà presto smascherato. Non sa che fuori è Anita a crollare.

Grande Fratello, Francesco Rana fuori abbatte Anita Mazzotta

Come hanno fatto notare anche Sonia Bruganelli e Valentina Piscopo, Anita ha avuto modo di comprendere il sentiment del pubblico, nei giorni scorsi. La Mazzotta è uscita dalla Casa a causa della morte della mamma e poi ha deciso di rispettare il suo desiderio e di tornare in gioco. Una volta rientrata si è avvicinata ancora di più a Jonas. Molti telespettatori hanno dei dubbi e anche lo stesso Pepe, in quanto potrebbe aver capito che fuori molti tifavano già per la nascita di una loro eventuale love story.

Dunque, a detta di questa fetta di pubblico, la Mazzotta sarebbe decisamente avvantaggiata. A farsi questa idea è stato anche Francesca Rana, il quale è stato eliminato durante la scorsa puntata. Tornato alla sua vita, ha avuto modo di farsi un’idea ben precisa sul rapporto tra Anita e Jonas:

“Anita è la persona che più mi ha deluso in questa avventura, vi dico la verità. E’ entrata, le ho dato tanto supporto per la situazione difficile che stava vivendo. Ero una delle persone più strette a lei in una settimana peccato che però lei è uscita fuori, ha visto i trend che stavano andando. Quindi Anita vuole vincere il programma e che fa? Per vincere il programma, nonostante stesse andando alla grande, si avvicina a Jonas così… Quindi è questo che io dico a Jonas: ‘Fratello mio, apri gli occhi perché ti voglio bene. Apri gli occhi con Anita’. Anita non deve mettere meno questi valori qua, lei era già forte di suo. Vinci, ma fallo bene, fallo con i valori, in maniera onesta e pulita”

Senza Jonas, la Mazzotta stava appunto già andando alla grande. Ma al suo ritorno le cose sono decisamente cambiate. Sembra proprio che la giovane piercer non sia più la preferita del pubblico. Intanto, parlando su Instagram con i fan, Rana ha ammette che nella Casa “fanno a gara a chi è più falso”. A detta sua, il primo in classifica sarebbe Omer, seguito da Anita e poi da Donatella. Invece, meriterebbero di vincere il Grande Fratello 2025 Jonas, Giulia o Simone e Francesca.