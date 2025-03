Grande Fratello, Lorenzo scrive a Shaila e poi crolla in confessionale

Lorenzo Spolverato sta vivendo dei giorni difficili nella casa del Grande Fratello, in modo particolare da quando Shaila Gatta è stata eliminata durante la semifinale del reality. Questo è stato davvero un fulmine a ciel sereno, dal momento in cui tutti si aspettavano che sarebbe riuscita ad arrivare fino in fondo, Lorenzo compreso che ha vissuto malissimo questo distacco dalla sua ragazza. Così, ora che lei non è più nella casa, lui in confessionale è crollato mentre leggeva una lettera che le ha scritto e lasciato nella valigia che è stata consegnata all’ex velina quando è uscita dalla casa.

“A volte il destino è imprevedibile e per me tu Shaila hai sempre vinto, sei il mio Grande Fratello e io voglio vincere per noi due” ha scritto nel bigliettino che ha fatto recapitare alla sua compagna. “Mi manchi già da morire, siamo qualcosa di molto più grande di tutto questo e la meraviglia è che ti ho incontrato. Non sarà una settimana facile, ma se devo combattere perché è l’ultima, combatto per me, per te, per noi. Ricordati che ti amo e che tra una settimana ti rivedo e finalmente inizia il noi grande che ho sempre sperato“.

Lorenzo disperato: Shaila intanto è fuori dalla casa

Shaila, dopo l’eliminazione, è tornata sui social e ha ringraziato tutti per il sostegno che ha ricevuto da parte del suo pubblico. Adesso fa il tifo per Lorenzo e sta bene, anche se voci vicino a lei avrebbero raccontato che le cose non stanno davvero così e che, tornata a casa, la Gatta sarebbe crollata vedendo alcuni video che le avrebbero fatto mettere in dubbio le amicizie nate all’interno del gioco, ma anche questo è tutto da verificare.

Ora questo è tutto da vedere e chissà, magari se ne parlerà nella prossima puntata che andrà in onda lunedì su Canale Cinque. Ci sarà la finale tanto attesa dove avremo la possibilità di scoprire chi arriverà alla vittoria e chissà, magari Lorenzo potrà rivedere durante la puntata la sua amata Shaila, nonostante le numerose critiche ricevute dopo l’ultimo daytime. In molti su X, infatti, si sono lamentati del modo in cui ha reagito alla sua eliminazione, facendo presente che si tratta solo di una settimana di distacco e non dei mesi, come ad esempio è capitato ad altre coppie che si sono divise nel corso di questa edizione.