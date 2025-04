Grande Fratello, Lorenzo rompe il silenzio: “Io e Shaila non stiamo bene”

Lorenzo Spolverato ha deciso di prendere le difese di Shaila Gatta, che dopo il Grande Fratello sta vivendo un periodo difficile. Lei stessa ne ha parlato sui social network, dopo lunghi giorni di silenzio. L’ormai ex coppia si aspettava di trovare un altro tipo di situazione fuori dalla Casa. I due ex gieffini credevano di essere amatissimi dalla maggior parte dei telespettatori. Invece, la realtà è sempre stata un’altra, con critiche e attacchi che li hanno visti protagonisti.

Per questo, c’è chi addirittura crede che Shaila abbia messo in atto una strategia per ripulirsi l’immagine, lontana da Lorenzo. Nelle scorse ore, la Gatta ha parlato della situazione drammatica che sta vivendo, con tanto di video che mostra la sua attuale forma fisica. La ballerina ha perso dei chili, proprio a causa del periodo buio che sta attraversando. Per tale motivo, in queste ore, Spolverato ha scritto un messaggio ai fan, usando il suo profilo Instagram.

Anche Lorenzo dopo il Grande Fratello parla di un momento difficile che sta affrontando:

“Dal rientro a casa, quando riesco, cerco di tirarmi su di morale, ma non significa che io stia bene. Così come lei, non sto bene. Sono giorni difficili, complicati, pesanti per entrambi, nonostante io provi a sorridere per far vedere la parte più bella di me…”

Sebbene si mostri sui social network con il sorriso stampato in volto, Lorenzo Spolverato pare non stia bene, proprio come Shaila. A questo punto, ha difeso la sua ex fidanzata:

“Gli insulti, le critiche pesanti, l’esagerazione dell’odio social generale e nei confronti di Shaila, io non lo accetto e non voglio che avvenga perché dietro a un personaggio pubblico c’è pur sempre una persona, un cuore!! Non è questo il mio desiderio a prescindere da come andrà, rispetto la persona e la relazione perché comunque le voglio tanto bene e non mi piace tutto quello che sta accadendo. Chiedo di fermarsi e iniziare a pensare prima di agire”

Il messaggio è accompagnato da una foto in bianco e nero che ritrae Lorenzo e Shaila che ridono nella Casa del Grande Fratello. Molti fan della coppia hanno iniziato ipotizzare un ritorno di fiamma tra loro. Ma Amedeo Venza, subito dopo, ha spiegato che non sta accadendo nulla. L’esperto di gossip si è detto certo che non ci sarebbe stata alcuna svolta dopo l’addio durante la finale. Nonostante ciò, non si esclude un confronto futuro tra loro.

Sembra, però, difficile che la Gatta si lasci andare a un chiarimento con Spolverato. Quando l’ha lasciato durante la finale, in diretta TV, Shaila ha assicurato che non ci sarebbe stato più alcun confronto tra loro. Dunque, sembra proprio che i loro fan debbano ormai mettersi l’anima in pace.