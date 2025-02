Grande Fratello, Lorenzo protetto? Pugni, urla, poi la pace: è caos

Quello tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta è probabilmente il rapporto più complicato di questa edizione del Grande Fratello. I due, che fanno coppia da quando sono tornati dal pit stop in Spagna, continuano a vivere alti e bassi pesanti. È già successo diverse volte, ma l’episodio più recente è di ieri: il motivo dell’ennesima discussione? La presunta gelosia dell’ex velina nei confronti di Chiara (smentita, ma non creduta), cosa mal digerita da lui, che ha seminato letteralmente il panico ovunque dentro la Casa. Al momento tutto tace, nel senso che proprio i due continuano a non parlarsi, ma la tensione è palpabile. Ieri sera, per altro, Spolverato sembra avere “dato di matto” ancora una volta: pugni alle pareti, urla, sfoghi e porte ancora una volta sbattute con forze. Tutto ovviamente sotto gli occhi degli inquilini, ormai quasi rassegnati da questo modus operandi della coppia, che da mesi vive up & down difficili da gestire. Ci ha provato Giglio a parlare con l’attore e modello, ma nulla è servito a calmare le acque. Ora, però, il dubbio è un altro: perché tutta la scenata di “sfogo” è stata censurata dal GF?

Su X continuano le polemiche e si allude, anche in parte giustamente, a un trattamento di protezione del concorrente, non primo a reazioni così aggressive.

Lorenzo Spolverato esplode ancora una volta ma la scena non si vede: le reazioni web

Non si capisce bene che cosa succeda dietro le quinte della Casa e quali siano le ragioni per le quali certe “scene” non vengano mandate in onda. Eppure, quanto accaduto ieri sera nel reality è certamente qualcosa di grave. Sul social dei tweet molti utenti non apprezzano questa continua protezione nei confronti del gieffino, spesso e volentieri protagonista di espressioni poco carine e di gesti altrettanto discutibili.

Di Helena hanno mostrato il lancio del bollitore da ogni angolazione per 3 puntate e su tutto il palinsesto Mediaset per una settimana. chi e’ stato usato in questo GF e chi invece e’ tutelato?#grandefratello

pic.twitter.com/NojuMFtbWy — 𝓚𝐥𝔞 🐍✨ (@Klatwit22) February 27, 2025

La critica più comune? Che la famosa scena del bollitore di Helena sia stata oggetto di infinite discussioni, con tanto di riprese da ogni angolazione, mentre quando a fare qualcosa di sbagliato è Lorenzo, sembra che improvvisamente le telecamere entrino in modalità OFF. Il sentiment dei social è un po’ questo, ma il fatto attualmente resta uno: così come ha sbagliato Helena, ha certamente sbagliato anche Lorenzo. Nessuno ce l’ha con lui, come molte persone scrivono, ma certi atteggiamenti dovrebbero essere per lo meno condannati o, per totale trasparenza, almeno fatti vedere.

🔴 Notte di follia al #GrandeFratello tra urla, colpi alle pareti, lancio di cuscini e armadi devastati da parte di Lorenzo. La regia ha scelto di censurare tutto l’accaduto. pic.twitter.com/DKJU6hydZU — GF NEWS (@GF_news_) February 27, 2025

Lorenzo sarà protagonista nella nuova puntata del Grande Fratello? Qualche rumor

Mentre i vari fandom continuano a “farsi la lotta” sui social, Lorenzo e Shaila, nell’esatto momento in cui scriviamo, si stanno abbracciando nel letto: è giunto definitivamente il tempo della pace? Chissà. Ciò non toglie che questa sera, secondo alcuni rumors apparsi sul web, pare che Lollo sarà al centro di diversi blocchi. È anche questo che fa riflettere: perché discussioni così pesanti arrivano sempre prima della puntata? Il pubblico da casa se lo continua a chiedere, ma le risposte rimangono nell’aria e nei ragionamenti di ognuno.

Per sapere che cosa accadrà alla coppia bisognerà attendere direttamente stasera. Lo share sarà pure più basso rispetto alle altre edizioni, ma bisogna ammettere che a polemiche, screzi, fandom in protesta e dinamismo social questa le batte quasi tutte.