Grande Fratello, lite furiosa tra Maria Vittoria e Zeudi: “Come ti permetti scostumata”

Mancano ventiquattro ore alla finale del Grande Fratello e questo ultimo giorno nella casa non poteva cominciare peggio di così. Infatti, Maria Vittoria e Zeudi hanno litigato furiosamente dopo giorni di frecciatine e continue provocazioni da parte di entrambe. Infatti la Minghetti più volte di recente ha dichiarato di non sopportarla più e di non vedere l’ora di uscire dalla casa solo per non passare più del tempo insieme a lei, ma questa tregua che hanno stabilito è ufficialmente esplosa nel momento in cui Maria Vittoria ha messo in dubbio qualcosa detto da Zeudi, ovvero che lei non ha mai baciato Alfonso in questa sua esperienza nella casa. Zeudi ha negato e le due ragazze hanno cominciato ad urlarsi contro in modo acceso nel bel mezzo del giardino di casa.

“Sei stata zitta tutti questi mesi ed esci ora fuori dal piumone?” con questa stoccata Zeudi ha provato a zittire Maria Vittoria insinuando che, da quando Tommaso è stato eliminato dal gioco, non avrebbe più nessuno con cui sfogarsi su determinate dinamiche sotto le coperte.

Zeudi e Maria Vittoria non se le mandano a dire

Maria Vittoria non ha decisamente incassato le accuse di Zeudi, infatti le ha fatto presente tutte le ship che ha creato in questa edizione, ad esempio quelle con Javier e con Helena che di certo le ha fatto guadagnare molti consensi. “Ma tu che ne sai, stavi sotto le coperte con noi che sai che ci stavamo baciando? Ma perché ti metti in mezzo?”. Maria Vittoria ha sbottato senza mezzi termini: “Zeudi abbassa un po’ la cresta! Quella che non ha mai espresso un giudizio su nulla sei tu, ti sei fatta il Grande Fratello con Helena“. Zeudi ha ribattuto: “Ma non ti permettere, scostumata“.

Questa discussione è stata l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso dopo giorni di provocazioni e frecciatine. Le due non sono mai riuscite ad andare d’accordo, soprattutto durante i primi tempi in cui entrambe erano interessate ad Alfonso. Tutta questa tensione è esplosa proprio ora che mancano poche ore alla fine di questa edizione, dunque adesso sarà ancora più interessante vedere nella puntata di domani chi riuscirà a spuntarla e ad avvicinarsi di più alla vittoria.