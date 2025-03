Grande Fratello, Lele risponde agli Shailenzo. Parole durissime: “Infantili e insicuri”

Shaila e Lorenzo sono sempre di più i protagonisti di questa lunga edizione del Grande Fratello. Proprio in queste ore, sono finiti entrambi nel mirino per via di alcune accuse che ha sollevato Maria Vittoria nei loro confronti. Infatti la concorrente, durante una discussione, ha rivelato di sapere un dettaglio su di loro, ovvero che volevano creare una dinamica con Lele nel periodo in cui il concorrente si era infatuato di Chiara. Durante la puntata, l’ex coppia ci ha tenuto a specificare che stavano scherzando, anche se in quel momento Lorenzo sembrava molto serio e stava parlando senza microfono. Lele non era presente in puntata, per questo ha deciso di rispondere oggi sui social con delle parole molto secche: “Lorenzo ti ringrazio per la solidarietà maschile ma non ho bisogno di ricevere speranza da due persone infantile e insicure come voi, dato che vi piace così tanto ridere alle spalle degli altri” ha dichiarato. “Tranquilla Shaila, una ship con te non l’avrei creata neanche se fossi stata l’unica ragazza della casa”.

Delle parole molto forti ma che hanno ricevuto numerosi consensi, dal momento in cui durante la puntata Shaila e Lorenzo sono stati molto criticati dal pubblico per quanto accaduto. Infatti in pochi hanno creduto al fatto che fosse solo uno scherzo, il fatto che Spolverato non avesse il microfono infatti, in qualche modo, lo inchioda.

Pieno anche Lele 🤣

Dai lo hanno fatto passare proprio da sfigato #grandefratello pic.twitter.com/O0t5sJBhKc — Fabiana (@Fabyarthelier) March 7, 2025

Grande Fratello: la proposta di ship

Non è la prima volta che Lorenzo riceve accuse di questo tipo sia dentro che fuori dalla casa. Basta pensare al motivo per cui la sua storia con Shaila è finita: sotto le coperte, infatti, aveva proposto alla sua compagna di esternare una gelosia nei confronti di Chiara, pur di creare una dinamica. Questa cosa, tra varie cose, ha portato alla fine della loro storia.

Infatti ad oggi Shaila e Lorenzo non sono più una coppia, anche se fanno decisamente molta fatica a stare lontani. I loro fan si augurano ogni giorno che possa esserci un ritorno di fiamma, ma per il momento hanno deciso di rimanere soltanto amici.