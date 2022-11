Grande Fratello lascia Cinecittà: rivoluzione dopo 20 anni, i motivi

La notizia è arrivata in anteprima questo pomeriggio sulle pagine online di Davide Maggio: a partire dal prossimo anno tutto il carrozzone del Grande Fratello (compresa quindi anche la sua versione Vip, oltre alla Nip) si sposterà da Cinecittà alla ricerca di una nuova location. Si tratta di una notizia piuttosto clamorosa, visto e considerato che da ben due decenni il reality di Canale 5 si era sempre svolto nell’area della Capitale dedicata interamente al mondo del cinema e dello spettacolo.

Dopo vent’anni (22, per essere precisi) la grande casa dove si sono svolte tante edizioni dell’amato show Mediaset dovrà dunque trovare altre fondamenta. Stando alle anticipazioni di Davide Maggio, Endemol Shine (la società che produce il reality) si sarebbe già messa attivamente al lavoro per cercare una nuova location. Sembra che per il momento l’interesse dell’azienda sia quello di rimanere a Roma: sarebbero infatti stati ispezionati già due altri studi, rispettivamente i Voxson e i Videa. Resta in ogni caso aperta anche l’opzione Milano, che però potrebbe comportare una vera e propria rivoluzione per lo show, sia per quanto riguarda il format sia per quanto riguarda le maestranze che da anni ci lavorano dentro.

Due, in questo secondo caso, le opzioni più probabili. Se lo show si spostasse nel capoluogo lombardo la casa potrebbe trovarsi presso gli studi di Via Mecenate (che da anni ospitano alcuni show Rai) o in alternativa nella celeberrima Cologno Monzese, sede storica degli studi Mediaset.

La casa del Grande Fratello lascia Cineccità: i motivi dietro la scelta

Si dice che siano essenzialmente due le ragioni che hanno portato a questo cambio di rotta per il reality. Prima di tutto è in scadenza il contratto di affitto con il complesso di studi cinematografici. In secondo luogo ci sarebbe la decisione da parte di Cinecittà di dire una volta e per tutte addio alle produzioni televisive. Molto presto, dunque, in zona rimarranno solo ed esclusivamente set ideati appositamente per il grande schermo.

La notizia, tra l’altro, arriva a distanza di pochi mesi da un terribile incendio che lo scorso agosto aveva distrutto parte di Cineccità stessa, lambendo solo di striscio la casa più spiata d’Italia a poche settimane dal via del Grande Fratello Vip 7.