GF Vip: Cinecittà in fiamme, poderoso incendio. Situazione e video

Sono ore di grande apprensione queste per la produzione del reality show di Canale 5: ecco cosa sta succedendo a Roma e come è stata gestita la situazione

Roma torna a bruciare. Questa volta, però, non in zone defilate. Stavolta ad essere martoriata dalle fiamme è stata Cinecittà, l’area della Capitale teatro di decine di produzioni cinematografiche e programmi televisivi. Questo pomeriggio è scoppiato qui un grosso rogo che ha letteralmente devastato almeno un paio di set cinematografici. La casa del GF Vip, in ogni caso, pare esserne uscita senza danni particolari.

Le fiamme che hanno investito l’area e che hanno causato un’alta colonna di fumo visibile a diversi chilometri di distanza, per fortuna, sono state rapidamente domate dai Vigili del Fuoco intorno alle 17.30. Dopo un primo intervento con gli idranti, a quanto pare, la situazione è tornata quasi subito sotto controllo.

In base alle primissime ricostruzioni relative all’incidente, ad andare a fuoco sarebbe stato il set di The Young Pope, la serie con protagonista Jude Law e diretta da Paolo Sorrentino. Le fiamme, come confermato anche dai Vigili del Fuoco su Twitter, hanno in realtà distrutto il set di Firenze e di Assisi. Le immagini apparse sui profili social dei soccorritori sono impressionanti: il rogo ha letteralmente raso al suolo un’intera area, riducendo le strutture di Cinecittà ad un ammasso di lamiere e cenere fumante. Qui sotto potete recuperare il video condiviso dai pompieri su Twitter.

???? #Roma, i #vigilidelfuoco del fuoco hanno spento l’#incendio a #Cinecittà Studios. Le fiamme hanno distrutto la scenografia del vecchio set di Assisi e Firenze. Prosegue il lavoro delle squadre per la bonifica [#1agosto 17:30] pic.twitter.com/ekJKKtARvH — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 1, 2022

Incendio a Cinecittà: cosa è successo alla casa del GF VIP?

Per fortuna, in base alle informazioni apparse sui principali quotidiani nazionali, nell’incendio nessuna persona ha perso la vita, né ci sono stati feriti. Non è scontato, visto e considerato che in questi giorni proprio qui si stanno svolgendo le riprese di Domina, che per ovvi motivi ora sono state interrotte. Anche Alfonso Signorini e il suo team potranno ora tirare un sospiro di sollievo. L’incendio ha infatti soltanto minacciato la casa del GF Vip, senza intaccare la struttura. Una vera e propria benedizione, nella tragedia, visto che il reality show inizierà a brevissimo, a settembre.

Nel frattempo, mentre si cerca di capire quali possano essere state le cause dietro allo spaventoso incendio, tutte le strade intorno a Cineccità sono state chiuse per sicurezza.