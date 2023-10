Grande Fratello, la vip scandisce “neg*o”: video e spettro squalifica

Fiordaliso, concorrente del Grande Fratello, ha usato la parola neg*o: sui social si parla già di squalifica. Durante una conversazione con Rosy Chin, la cantante le ha detto che pensava di andare al Gf e non fare nulla, invece si è ritrovata a lavorare “come un neg*o”.

“Infatti ho detto vado al Grande Fratello e non faccio niente, e invece anche qua…“, ha chiosato la musicista a cui Rosy ha risposto: “Avevamo tutti questa concezione qua“. E poi Fiordaliso ha controreplicato: “Lavoro come un neg*o”. Le due donne hanno poi riso.

In molti stanno già invocando la squalifica, dato che vi sono dei precedenti, come Fausto Leali al Grande Fratello Vip 5. Su X c’è chi ha postato il video e ha scritto: “Lavori come chi Fiorda?“. O anche: “Salutiamo zia Fiorda“. E ancora: “Chissà se la Fiorda farà la fine di Fausto Leali o di Alda D’Eusanio“. Il cantante e la giornalista sono stati squalificati per motivi diversi nelle edizioni precedenti.

Date le strette di quest’anno e il clima più severo imposto da Alfonso Signorini, sotto l’ordine di Piersilvio Berlusconi, in questa edizione non possono passare cattivi messaggi e atteggiamenti. Dato che, già gli anni precedenti, si è stati molti attenti all’utilizzo di parole come neg*o o froc*o, anche questa volta verranno presi provvedimenti?

La squalifica di Fausto Leali

Nel settembre 2020, a poche settimane dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, Fausto Leali utilizzò la parola neg*o, riferendosi al fratello di Mario Balotelli, Enock. La cosa gli comportò la squalifica.

Nonostante l’intenzione non fu offensiva, in quel caso, Signorini non accettò le scuse e venne presa comunque la decisione di espulsione dal programma. Punizione che, secondo lui, da una parte fu giusta, poiché ammise di aver sbagliato; ma dall’altra, ritenuta un po’ esagerata.

Fiordaliso al Grande Fratello

In questo mese la cantante ha imparato a farsi conoscere dal pubblico e dagli altri concorrenti. Ha raccontato molte cose della sua vita: dall’essere diventata madre a 15 anni, dal rapporto con i suoi genitori, alla storia avuta con un uomo sposato per 5 anni e infine della sua lunga carriera.

Gli altri concorrenti hanno imparato ad apprezzarla sin da subito, tanto da chiamarla “zia Fiorda“. La cantante, inoltre, molto spesso fa coppia in confessionale con Ciro Petrone. I due amano spettegolare e ad ogni puntata aggiornano Signorini: parlano di nuove coppie o intese particolari che stanno nascendo.

I due hanno un rapporto molto stretto, ma questa coppia dovrà forse separarsi ora che la cantante ha commesso questo errore? Nella puntata di lunedì 16 vedremo se verrà preso un provvedimento dalla produzione.