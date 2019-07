Grande Fratello Kikò: prima lo sfogo, poi la dedica a un ex concorrente

By

Kikò Nalli e una bellissima amicizia dopo il Grande Fratello: delle parole che sorprendono

Kikò Nalli è riuscito a stringere delle belle amicizie all’interno della Casa del Grande Fratello che durano anche al di fuori di quel contesto televisivo. Un’esperienza, questa del Gf, che gli ha permesso di conoscere meglio gli altri ma soprattutto sé stesso, di vedere più da vicino le proprie fragilità; un’esperienza che gli ha regalato anche un amore stupendo: con Ambra Lombardo procede tutto liscio come l’olio. Questa volta, oltre alle dediche d’amore ad Ambra (si sono appena rivisti), ha deciso di scrivere qualcosa a un amico speciale.

Grande Fratello news, Kikò e Gaetano: l’hairstylist gli fa una dedica

Come ben sapete, tra Kikò Nalli e Gaetano Arena è nato un rapporto stupendo al Grande Fratello: durante il loro percorso, si sono sostenuti a vicenda, hanno fatto reciprocamente delle confessioni e si sono promessi di incontrarsi anche fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Ora Kikò del Gf, dopo lo sfogo su alcuni ex concorrenti del reality show, ha fatto questa dedica a Gaetano su Instagram: “Ecco un altro mio piccolo fratellino. Ti porto con me nel percorso della vita”.

La risposta di Gaetano Arena e le ultime novità su Ambra Lombardo

Gaetano Arena gli ha risposto ricambiando il gesto: “Ti voglio bene, cucciolo”. Un rapporto stupendo che nessuno potrà mai scalfire. Quando li vedremo di nuovo insieme la prossima volta? Gaetano, al momento, si destreggia fra mille impegni; Kikò, invece, si sta godendo una vacanza da sogno con la sua Ambra, per la quale è iniziato un periodo incredibile della sua vita: il lavoro non le manca mai e nemmeno il tempo da passare assieme al suo fidanzato.