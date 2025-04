Grande Fratello, Ilaria Galassi: foto spiacevole sul cast, le scuse

Nelle ultime ore ha fatto discutere una foto pubblicata sui social da Ilaria Galassi, ex concorrente del Grande Fratello, che raffigurava tutto il cast di quest’ultima edizione del reality. Nello specifico a suscitare le polemiche da parte dei fan del programma sono state alcune emoji posizionate sui diversi concorrenti ed Alfonso Signorini. Queste raffiguravano faccine sprezzanti. Oggi, con delle storie condivise su Instagram, l’ex volto di Non E’ La Rai ha spiegato di aver ripostato l’immagine senza rendersi conto delle emoji, non riuscendo a vederle perché senza occhiali.

La foto condivisa e poi rimossa

Ilaria Galassi, ex concorrente del Grande Fratello, si è recentemente ritrovata al centro di una polemica. A suscitare critiche è stata una foto ripostata dall’ex gieffina sui social in cui si vedeva tutto il cast di quest’ultima edizione del Grande Fratello. Nello specifico a far discutere sono state alcune emoji posizionate sulla figura di alcuni dei concorrenti e sul conduttore Alfonso Signorini, tra faccine nauseate o che esprimevano disprezzo. Nelle ultime ore l’ex volto di Non E’ La Rai ci ha tenuto a spiegare cosa sia successo, giustificandosi con alcune storie condivise su Instagram.

Galassi ha dichiarato di essere molto dispiaciuta per quanto accaduto, spiegando di aver ripostato la foto da un’altra pagina e di non essersi accorta delle emoji. Ha sottolineato come le faccine fossero molto piccole. Di conseguenza poiché si trovava in una stanza buia e non portava gli occhiali non ci aveva fatto caso. Ha specificato come non sia stata lei a creare la foto, in quanto non capace a livello grafico, ma di averla semplicemente trovata altrove e ricondivisa. Ilaria ha infine ammesso di aver sbagliato a non ingrandire l’immagine. Ha poi immediatamente rimosso il contenuto dal social dopo essere stata avvisata da Pamela Petrarolo. E’ stata difatti quest’ultima a farle notare le faccine spiacevoli.

L’ospitata a Verissimo

Recentemente Ilaria Galassi è stata ospite nel programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, Verissimo. In sua compagnia sono state intervistate anche Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere, anche loro ex volti di Non E’ La Rai. Le tre hanno parlato della loro esperienza all’interno della Casa del Grande Fratello e dei loro progetti futuri.