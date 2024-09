GF, Ilaria Galassi: malore in Casa. La corsa di Petrarolo e Cecere

Ilaria Galassi al Grande Fratello ha avuto un malore. In queste ore, qualche telespettatore ha notato che l’ex Non è la Rai si è sentita male. Ma cosa sta succedendo? Il tutto avviene dopo la seconda puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Durante la serata, il padrone di casa ha dedicato un blocco alle tre inquiline, che insieme formano un unico concorrente: Ilaria, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere. Le tre vantano un’amicizia da più di 30 anni e hanno deciso di partecipare insieme al programma, dopo aver affrontato momenti di gioia e anche di grande difficoltà.

In particolare, nel corso della seconda puntata del GF 18, la Galassi è tornata indietro nel tempo a quando ha avuto un aneurisma. Oggi un telespettatore su X ha fatto notare che improvvisamente Pamela ed Eleonora hanno lasciato di fretta e furia dalla piscina. Questo utente ha chiesto sul social network se qualcuno fosse a conoscenza di quanto accaduto. Ed ecco che un altro telespettatore ha affermato che Ilaria “stava male” e le sue due amiche sono corse da lei. Quindi ecco spiegato perché Petrarolo e Cecere hanno lasciato così di fretta la piscina. Altri due telespettatori fanno sapere che il problema accusato da Ilaria sarebbe la nausea.

Nulla di grave per la Galassi, almeno così pare. Infatti, sembra proprio che nella Casa sia tutto tornato alla normalità.

Ilaria Galassi, malore al Grande Fratello dopo le parole sull’aneurisma

Nella serata di ieri, Ilaria Galassi ha parlato del complicato periodo affrontato a causa di un aneurisma congenito, nel 2000. L’ex di Non è la Rai ha spiegato di aver avuto mal di testa e di essere svenuta, mentre vedeva delle immagini. In particolare, vedeva delle persone che non c’erano. Pertanto, è stato chiaro che qualcosa non andava e alla fine è stata operata per ben 10 ore durante la Viglia di Natale del 2000.

Un periodo difficile da gestire per Ilaria, la quale non ricordava nulla e non riusciva a parlare. Al suo fianco, oltre i suoi familiari, ci sono state Pamela ed Eleonora, le quali hanno temuto il peggio per la loro amica. Nel ricordare quanto accaduto alla Galassi, la Petrarolo non ha trattenuto le lacrime. Questa situazione ha segnato in modo profondo le vite delle tre ex di Non è la Rai. Oggi la Galassi vive la vita con più leggerezza, convinta di aver avuto una seconda possibilità di vivere: “Posso dire io sono viva, è diverso. Sono viva”.