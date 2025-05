Grande Fratello, ‘Ila’ ha partorito: foto, sesso e nome originale del bebè

Ilaria Clemente, nota televisivamente come ‘Ila‘, è diventata mamma. L’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello ha annunciato sui social di aver partorito il suo primo figlio. A differenza di quanto anticipato, il bimbo non è stato chiamato Francesco (il nome sarebbe stato in onore di Francesco Totti), bensì Aureliano, nome piuttosto originale. Insomma, si capisce in fretta che la giovane 31enne ha sangue romano. Così come lo ha il piccolo neonato.

Al GF la ragazza si faceva chiamare semplicemente ‘Ila’ per differenziarsi da Ilaria Galassi, altra inquilina della Casa più spiata d’Italia. L’avventura della Clemente nel reality è durato poco, solamente un paio di settimane in quanto è accaduto un episodio unico nella storia della trasmissione Mediaset: proprio a gioco in corso la 31enne ha scoperto di essere incinta. Da qui la decisione inevitabile di uscire e di sottoporsi a tutta una serie di esami classici per una donna in dolce attesa.

Nelle scorse ore, ‘Ila’ ha partorito, pubblicando uno scatto del bebè in braccio al neo papà Daniele. Ma come ha potuto la Clemente entrare al Grande Fratello senza sospettare di aspettare un figlio? Tutto è avvenuto, se così si può dire, quasi per caso. ‘Ila’ e il fidanzato hanno iniziato a frequentarsi soltanto un mese prima rispetto all’entrata della ragazza al GF. Un colpo di fulmine. Poi, a sorpresa, ‘Ila’ ha scoperto di essere in dolce attesa. Altro fulmine, stavolta a ciel sereno. La donna ha reagito bene quando ha saputo di essere incinta.

Quando decise di tenere il bebè e abbandonare la Casa più spiata d’Italia, raccontò di come al Grande Fratello le fu comunicata la lieta notizia. Una mattina si stava lavando i denti quando ad un tratto fu convocata in confessionale. Vi si recò in pigiama e venne accolta da una dottoressa e dalla psicologa del programma.

Le due professioniste le fecero un lieve cenno con la testa, come a confermare qualcosa. Fu allora che comprese che il test di gravidanza aveva dato esito positivo. Scoppiò a piangere, travolta dalle emozioni e subito chiese di parlare con la sua migliore amica. Il resto della storia è risaputo: lasciò il gioco ed ora è diventata mamma.