Grande Fratello, il daytime cambia orario: altra batosta

Altra batosta per la nuova edizione del Grande Fratello: cambia l’orario del daytime su Canale 5, ecco quando andrà in onda

Altra batosta per il Grande Fratello. A meno di due settimane dall’inizio del reality, è stato annunciato un altro grande cambiamento. A quanto pare, le fasce del daytime show del programma cambieranno presto orario di trasmissione. A dare la notizia è stato Davide Maggio. Il blogger ha rivelato che la Mediaset avrebbe deciso di dare priorità alla soap spagnola “La promessa“. La serie è stata posizionata come traino prima di Pomeriggio Cinque, la cui partenza è prevista per le 16 e 55.

In passato, si era deciso di sospendere la telenovela, in vista dell’inizio delle nuove edizioni del Grande Fratello e di Amici. In realtà, l’orario del daytime dedicato al talent show condotto da Maria De Filippi rimarrà invariato, confermando la sua messa in onda alle 16.10 a partire da lunedì 25 settembre. L’unico a pagarne le spese, infatti, sarà il Grande Fratello.

Daytime Grande Fratello: ecco quando andrà in onda

La striscia quotidiana dedicata al reality slitterà dalla fascia pomeridiana, guadagnandosi due brevi spazi: il primo verrà trasmesso subito prima della puntata di Forum delle 11 (portando alla riduzione di qualche minuto dell’appuntamento con Mattino Cinque); il secondo, invece, andrà in onda tra il TG5 delle 13.30 e l’inizio di Beautiful.

Dunque, al contrario delle indiscrezioni circolate negli ultimi tempi, la Mediaset avrebbe preso questa decisione per aiutare Pomeriggio Cinque, che sta avendo difficoltà ad ingranare con gli ascolti. Per questo, ha voluto affidare al talk show condotto da Myrta Merlino un traino apparentemente più soddisfacente del Grande Fratello, ovvero “La Promessa“. Difatti, in questi mesi, la soap opera spagnola è riuscita a guadagnare una grande fetta di pubblico, ottenendo risultati più che favorevoli.

Grande Fratello: è un flop?

Certo è che questa notizia sembrerebbe mettere ancora più in risalto lo scarso successo che quest’edizione del Grande Fratello starebbe avendo. Gli ascolti del reality, infatti, continuano a calare e anche sui social, per la prima volta in tanti anni, l’hashtag ufficiale del programma sta addirittura facendo fatica a finire tra le tendenze di Twitter. Secondo alcuni, questo GF è da considerare ormai un flop. D’altro canto, tanti altri credono che ci sia solamente bisogno di tempo e che, in realtà, i concorrenti potrebbero regalare prossimamente tante soddisfazioni. Non resta che attendere per scoprire cosa succederà.