Grande Fratello, Helena supera il limite, Zeudi in lacrime: “Basta”

Helena e Zeudi sono ai ferri corti più che mai. Tra le due ragazze era cominciata benissimo nella casa del Grande Fratello, Zeudi aveva esternato un interesse nei suoi confronti e stavano cominciando una conoscenza, ma poi le cose non sono finite affatto nel migliore dei modi. Ad oggi Helena ha una storia con Javier mentre Zeudi ha deciso di proseguire da sola questa avventura all’interno del gioco. Le cose però sono precipitate in modo clamoroso quando Zeudi è diventata finalista, Helena ci è rimasta davvero molto male e ha avuto un crollo tremendo. Ora sta cercando di riprendersi, ma in questi giorni non sono mancate le provocazioni nei confronti di Zeudi, che secondo lei è decisamente sopravvalutata dal pubblico. E, dopo l’ennesimo attacco, la finalista è scoppiata in lacrime sfogandosi con Shaila: “Non ce la faccio più, mi provoca di continuo, gode se sto male“.

La decisione del pubblico di far arrivare Zeudi in finale ha sorpreso un po’ tutti nella casa, considerato che la Miss Italia è entrata nella casa a metà percorso. Shaila, che è stata una delle protagoniste di questa edizione, non ha ancora raggiunto questo obiettivo. Così come Helena, che si vedeva già lì e invece ha visto questa possibilità scivolarle via dalle mani nel televoto con Jessica. Per lei non è decisamente bello, ad oggi, vedere Zeudi ad un passo dalla vittoria.

Grande Fratello: Zeudi si sfoga con Shaila

Zeudi si è sfogata con Shaila proprio poco fa, anche per scusarsi di averle risposto male. “Mi ha detto di andare a prendere una camomilla mentre era in doccia perché mi vedeva nervosa ed era felice di vedermi nervosa” ha spiegato Zeudi, dicendole poi di essere stata scortese con lei proprio perché Helena l’aveva provocata. Anche Helena comunque non se la passa bene, infatti in questi giorni ha più volte litigato con Javier proprio per via di Zeudi e dell’aereo passato per loro la scorsa settimana. Su di lui la Prestes oramai nutre dei profondi sospetti.

Shaila ha consigliato alla sua amica di farsi scivolare tutto addosso, ha affermato che lei sono sei mesi che la sopporta e che ha imparato più o meno ad ignorare le sue provocazioni. Insomma, la tensione nella casa più spiata d’Italia cresce sempre di più, soprattutto ora che la finale si sta avvicinando. Chi riuscirà a staccare gli ultimi biglietti? Questo lo scopriremo solo nelle prossime puntate.