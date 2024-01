Grande Fratello: Greta nuova ‘protetta’ di Luzzi, Perla fa discutere

Perla Vatiero e Greta Rossetti al Grande Fratello si ritrovano a fare una conversazione che sta generando non poche polemiche. Come è possibile notare sui social network, molti telespettatori credono che la prima stia diventando un po’ troppo arrogante nella Casa di Cinecittà. A detta di questa parte del pubblico, Perla sarebbe consapevole dei tantissimi fan che la stanno sostenendo fuori dal loft e, dunque, si sentirebbe imbattibile. Intanto, Greta riceve un abbraccio speciale da parte di Beatrice Luzzi.

Tornando a Perla, il discorso che fa a Greta in queste ore, in giardino, viene considerato un po’ troppo presuntuoso. La Vatiero sembra volerle dare degli insegnamenti e, allo stesso tempo, sottolinea alcuni dettagli poco carini. In particolare, con grande sicurezza, Perla fa notare che la Rossetti starebbe cercando di ripulire la sua immagine, a detta sua sporcata durante Temptation Island e dopo. In effetti, Greta è stata davvero molto criticata con Mirko Brunetti in questi mesi.

Al GF, la Rossetti sta decisamente guadagnando punti. Il suo atteggiamento, dopo la morte del padre di Beatrice Luzzi, ha ulteriormente conquistato i telespettatori. La stessa attrice, rientrata in Casa nella puntata di ieri, ha ammesso di aver notato che Greta è una bella e leale persona. Infatti, Beatrice ha fatto sapere a Stefano, Sergio e Vittorio che l’ex tentatrice è oggi una loro “protetta”.

Intanto, Perla fa discutere e viene accusata di avere un atteggiamento di superiorità con la Rossetti, che in queste settimana ha sempre cercato con lei un punto di incontro. Ecco una parte del discorso di queste ore della Vatiero:

“Stai facendo un percorso che comunque serve alla tua immagine che vuoi o non vuoi è stata un po’ criticata, è andata un po’ a rotoli. Cioè… Non è un’immagine tanto pulita. Quindi, tu stando qui stai anche ripulendo l’immagine”

Una buona parte del pubblico, però, consiglia a Perla di stare più attenta alla sua di immagine. A Temptation Island non ha neanche lei raccolto molti consensi, inizialmente, con il suo comportamento. La Vatiero ha conquistato effettivamente i suoi fan una volta che il reality show è terminato e Mirko ha iniziato a professare amore per Greta. Ora Perla rischia di perdere punti, quelli che la rendono una delle concorrenti più apprezzate di questa edizione.

“Tu non puoi fare cose solo per piacere. Tu tante volte fai le cose solo per piacere agli altri. L’hai fatto pure prima, anche prima di venire qua, nella tua vita personale. Cose che tu fai per sentirti grande e all’altezza”

Continua così il discorso di Perla, che genera ancora polemiche. Sono tanti i fan della Rossetti che non apprezzano tutto questo. Allo stesso tempo, questi telespettatori si scagliano anche contro la stessa Greta, che non replica. Infatti, c’è da considerare che la Rossetti conferma i discorsi fatti da Perla, sebbene in certi momenti appaia perplessa.