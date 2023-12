Grande Fratello: Greta annuncia cosa farà e Perla fa sognare

Greta Rossetti è pronta per entrare al Grande Fratello 2023, dove tutti si aspettano che creerà tensioni con Perla Vatiero e Mirko Brunetti. D’altronde l’ex tentatrice di Temptation Island sta varcando la famosa porta rossa proprio perché all’interno della Casa di Cinecittà ci sono già i due ex fidanzati, non per altro. Ma sembra che Greta sia pronta a non rispettare le aspettative del pubblico e a fare un percorso che vede protagonista solo se stessa.

Ad anticipare questo è la stessa Rossetti, che continua a utilizzare il suo profilo Instagram per parlare con i fan. Il suo ingresso è previsto per la puntata che andrà in onda nella prima serata di sabato 2 dicembre ed ecco che arriva il suo annuncio su cosa farà nella Casa:

“D’ora in poi scelgo me. Scelgo la mia tranquillità, scelgo il mio sorriso, scelgo la mia felicità. Sarò io la mia priorità. Nessun altro. Grazie a tutti per i bellissimi messaggi, per il sostegno e per gli insulti, perdonatemi amici e non se non sono riuscita a rispondervi a tutti ma siete tantissimi, ve ne sarò per sempre grata”

Greta al GF sembra voler portare avanti un percorso che non mira a ricucire il suo rapporto con Mirko. Questo viene confermato da lei stessa, in un ulteriore annuncio fatto a distanza di poche ore dal suo ingresso nella Casa di Cinecittà:

“Ragazzi adesso ci tengo a precisare una cosa. Chiarisco che nessuno andrà lì dentro a rubare il fidanzato a nessuno, perché io sono single e quando lascio non torno indietro”

Dunque, pare che per la Rossetti la relazione con Mirko sia giunta al termine definitivamente. È stata lei a mettere la parola fine alla loro storia, nata a Temptation Island 2023, durante la diretta della puntata di lunedì scorso. Brunetti non ha preso bene l’iniziativa di colei che è ormai la sua ex fidanzata. Intanto, il gieffino si sta riavvicinando sempre di più a Perla Vatiero.

Grande Fratello, Perla Vatiero e la confessione su Mirko Brunetti

I fan che vorrebbero rivedere Mirko e Perla di nuovo insieme sono davvero tanti. Tutti loro stanno sognando in un loro ritorno di fiamma in questi giorni, con la Vatiero che pare ormai pronta a ricucire il rapporto con Brunetti. Nella serata di ieri, ecco che Perla ha ammesso di vedere ancora Mirko come il padre dei suoi figli:

“Per me lui è il padre dei miei figli, ok? Però purtroppo è certo che, ad oggi, quella cosa è successa”, ha dichiarato la Vatiero, facendo sognare i fan dei Perletti (così la coppia viene definita sui social). Nonostante questo, c’è da dire che Perla non riesce ancora a perdonare alcuni atteggiamenti che Mirko ha assunto una volta che si è concluso Temptation Island, con Greta Rossetti.

Ora l’ex tentatrice è pronta a entrare nella Casa di Cinecittà e bisognerà scoprire cosa accadrà in questo triangolo amoroso.