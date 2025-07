Grande Fratello, gli euro guadagnati da Signorini: rivelazione ‘monstre’ di Parpiglia

Quanto ha guadagnato Alfonso Signorini nel ruolo di conduttore di sei edizioni del Grande Fratello? Il giornalista ha preso le redini del reality show di Canale Cinque nel 2020, raccogliendo l’eredità di Ilary Blasi. Un battesimo di fuoco visto che dovette districarsi nel periodo pandemico. Allora il programma veniva trasmesso in versione ‘vip’ che è rimasta fino al 2023, quando i piani alti di Cologno Monzese hanno optato per tornare all’edizione ‘nip’, o meglio ‘mix’, mescolando qualche volto noto con qualche volto sconosciuto. Nel complesso, Signorini ha guidato ben 247 prime time della trasmissione ‘più spiata d’Italia’. Il suo collega Gabriele Parpiglia, attraverso un tweet, ha rivelato la cifra monstre che il conduttore si sarebbe intascato in tutti questi anni.

Parpiglia e Signorini hanno lavorato a lungo fianco fianco a Chi Magazine. Per motivi mai del tutto chiariti, il primo ha poi lasciato la rivista, in rotta con il secondo. Oggi infatti non scorre buon sangue tra i due giornalisti, per usare un eufemismo. Nei giorni scorsi è emersa l’indiscrezione relativa allo scorporamento del Grande Fratello nella prossima stagione televisiva. Pare che il reality avrà una versione ‘nip’ da ottobre a dicembre (dovrebbe essere condotta da Simona Ventura), mentre da gennaio dovrebbe iniziare quella ‘Gold’, cioè ‘vip’, con Signorini al comando.

Fanpage.it ha sostenuto che sia stato proprio il conduttore milanese a spingere per lo scorporamento. Motivo? Non avrebbe più voluto portare avanti una maratona di sette/otto mesi. Ed è su tale retroscena che è intervenuto Parpiglia, il quale ha scritto a quanto ammonterebbe il cachet di Signorini.

Parpiglia ha smentito quanto riportato da Fanpage.it: “Sicuramente credeteci che ha rifiutato 22 mila euro a puntata. Notizie misere, manco fosse in miniera“. Il giornalista si è espresso attraverso un tweet. Secondo le informazioni in suo possesso, Signorini intascherebbe 22mila euro ogni prime time del GF.

Se la matematica non è un’opinione e ipotizzando che il cachet è rimasto più o meno invariato per tutte le puntate condotte da Signorini negli ultimi 5 anni, ben 247 come poc’anzi riferito, si parla di una cifra lorda complessiva pari a 5 milioni e 434 mila euro, di cui 924 mila euro solo per l’ultima edizione, quella che ha visto il trionfo di Jessica Morlacchi.