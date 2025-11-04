Grande Fratello, Giovanni Masiero e Chicca boom: “Matrimonio finito, ecco i motivi”

Una delle coppie storiche sbocciate al Grande Fratello è scoppiata. Stiamo parlando di Giovanni Masiero e Francesca ‘Chicca’ Rocco, protagonisti dell’edizione del 2014 del reality show. All’interno della Casa più spiata d’Italia, tra loro nacque un amore seguito da milioni di persone. I due si fidanzarono, travolti dalla passione. Nel 2016 si sono sposati, accogliendo poi due figlie. Nelle scorse ore hanno reso noto, attraverso un lungo post congiunto diramato su Instagram, di aver deciso di mettere fine alla relazione, spiegando i motivi relativi alla rottura sentimentale. Da tempo si mormorava che il matrimonio stesse attraversando un periodo complesso. Le indiscrezioni trovano ora conferma.

Grande Fratello, Giovanni Masiero e Francesca Rocco: matrimonio al capolinea

Francesca e Giovanni hanno spiegato dettagliatamente le cause inerenti alla decisione di lasciarsi, riferendo che sono rimasti in ottimi rapporti e che anzi continueranno ad amarsi, seppur in una forma diversa rispetto a quella passata:

“Dicono che l’amore faccia dei giri immensi, che cambi forma, che insegni, che lasci segni e, a volte, che ritorni. Mesi fa, abbiamo sentito che dentro di noi qualcosa stava cambiando. Abbiamo scelto di viverlo in silenzio, lontano dagli occhi del mondo, con rispetto e dolcezza, ascoltando ogni sfumatura del cuore. E oggi, dopo aver dato tempo al tempo, ci sentiamo pronti a condividere ciò che per noi è diventato serenità: la fine di un amore… e l’inizio di un legame nuovo, diverso, ma non meno profondo. Siamo diventati altro. Siamo diventati Amici”.

Di fatto, alla coppia è capitato quel che succede a molte altre relazioni, vale a dire che la passione è venuta meno. Non è però venuta meno la stima. Fortunate le persone come Giovanni e ‘Chicca’ che sono capaci di comprendere che un rapporto sentimentale può anche approdare in una nuova dimensione. “E ci piace pensare che l’amicizia – ha aggiunto l’ormai ex coppia – sia la forma più alta dell’amore: quella che non pretende, non ferisce, non misura… ma semplicemente dà. Dà presenza, comprensione, rispetto, e il desiderio sincero di vedere l’altro felice — perché la felicità dell’altro e il bene delle nostre figlie restano la nostra bussola. E perché, anche se non siamo più una coppia, rimarremo per sempre una famiglia”.

Chicca e Giovanni, “l’amore si è spento”

Quindi la rivelazione su come hanno metabolizzato la fine dell’amore: “Siamo complici, siamo il sostegno reciproco, i motivatori silenziosi, a volte quasi fratello e sorella. E dopo 11 anni, con il sorriso e le lacrime negli occhi, ci siamo detti la verità più difficile e più onesta: il nostro amore si è spento”. Masiero e Rocco hanno aggiunto che ad un certo punto sono stati in grado di osservare il loro rapporto con “lucidità e con tenerezza”. E dopo aver ascoltato le emozioni e aver scrutato che cosa sono diventati, hanno scelto di separarsi: “Abbiamo avuto il coraggio di chiederci cosa ci fa bene, cosa ci ferisce, e quanto spesso la paura del giudizio degli altri ci impedisca di essere veramente liberi”.

I due ex hanno ricordato che la loro love story è nata sotto le telecamere del GF ed è per questo motivo che hanno deciso di spiegare nel dettaglio le ragioni delle loro scelte. “Non per spettacolarizzare, ma per rispetto della verità e di chi ci ha voluto bene fin dall’inizio”, hanno puntualizzato.

Spazio poi a una riflessione sulla separazione che, a detta loro, non deve essere considerata “un fallimento”, bensì “un atto di amore maturo” che emerge dal desiderio di “non rovinare ciò che di bello si è costruito”. E ancora, hanno sostenuto che avere il coraggio di fermarsi al momento giusto evita l’arrivo della tempesta e aiuta a proteggere la parte più pura di una storia d’amore.

“Siamo circondati da coppie che restano insieme per paura, per abitudine o per apparenza. Noi no. Noi scegliamo la verità, la libertà, la dignità. Scegliamo di volerci bene in un modo nuovo, che non toglie nulla a ciò che è stato, ma lo custodisce con gratitudine”, hanno rimarcato, assicurando che continueranno a rispettarsi e a stimarsi e che saranno sempre pronti a darsi aiuto reciproco in caso di necessità e bisogno.