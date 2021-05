Grande Fratello, è nata la seconda figlia di Chicca e Giovanni

Chicca e Giovanni del Grande Fratello genitori bis. Giovedì 6 maggio 2021 è nata la secondogenita della coppia del Grande Fratello. L’annuncio è stato dato dai diretti interessati sui rispettivi account Instagram, con le prime foto della neonata. Alla bambina è stato dato il nome di Beatrice. Un nome classico ma allo stesso tempo elegante e raffinato che vuol dire “colei che rende felici, colei che dà beatitudine”.

La piccola Beatrice è nata nel primo pomeriggio, più precisamente alle 15.30. La bimba e la madre Francesca Rocco, detta Chicca, stanno bene. Il parto è avvenuto a Legnano, in Lombardia. L’ex gieffina ha ricevuto tanti auguri da parte di personaggi famosi come Melissa Satta, Michela Coppa, Marica Pellegrinelli, Costanza Caracciolo, Benedetta Mazza, Claudio Sona.

Chicca e Giovanni del Grande Fratello sono già genitori di Ginevra, nata quattro anni fa. Dopo aver superato un momento di crisi dovuta agli squilibri del post partum, gli ex gieffini hanno preso la decisione di allargare la famiglia. Un sogno che Chicca e Giovanni non hanno mai nascosto: in una intervista dello scorso anno la Rocco aveva annunciato l’intenzione di allargare la famiglia. Un desiderio diventato realtà nel 2020 prima con l’annuncio della gravidanza e poi di fatto con la nascita della piccola Beatrice.

A sette anni dal primo incontro nella Casa più spiata d’Italia (era l’edizione del 2014 condotta da Alessia Marcuzzi) Francesca Rocco e Giovanni Masiero hanno saputo creare una splendida famiglia. Segno che pure in certi programmi possono nascere sentimenti importanti e duraturi. Certo le difficoltà non mancano mai – Chicca e Giovanni hanno affrontato una dura crisi che li ha allontanati per un breve periodo – ma si può andare avanti più forti di prima.

Cosa fanno oggi Chicca e Giovanni

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Francesca Rocco continua a lavorare come avvocato ma pure in tv e sui social network come web influencer. In passato è stata spesso ospite di Detto Fatto su Rai Due. Giovanni Masiero, invece, non ha mai smesso di fare il modello e parallelamente ha intrapreso la strada dell’imprenditoria. Chicca e Giovanni sono convolati a nozze nel 2016 mentre la primogenita Ginevra è nata nel 2017, nello stesso giorno del padre ovvero il 24 maggio.