Chicca e Giovanni news, crisi superata: “Nel 2019 il secondo figlio”

Che fine hanno fatto Francesca Rocco e Giovanni Masiero del Grande Fratello

La crisi è solo un ricordo lontano per Chicca e Giovanni del Grande Fratello. Dopo l’annuncio della Rocco a Verissimo, i due sono riusciti a restare insieme. A svelarlo l’ex gieffina in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, nella quale ha chiarito che quel periodo di turbamento non è durato più di due mesi. Ed è stato causato principalmente dall’arrivo di Ginevra, la figlia nata nel 2017. Lo stravolgimento di vita e i nuovi orari da neo genitori hanno portato Giovanni e Francesca a perdersi momentaneamente, a non avere più la forza di dialogare. “Abbiamo superato quella fase con tanta pazienza. Se c’è l’amore passa tutto. Ormai ho persino dimenticato quel periodo, ora c’è molto equilibrio. Ginevra è il collante di tutto. È molto affettuosa e ci tiene tanto uniti. Siamo pazzi di lei e stiamo bene”, ha spiegato la web influencer.

Chicca e Giovanni vogliono allargare la famiglia dopo Ginevra

Di recente Chicca e Giovanni si sono concessi una vacanza con la bambina a Los Angeles. Al rientro hanno subito preso una decisione importante: quella di avere un secondo erede. “Ci sono lavori in corso. Per un po’ saremo impegnati con alcuni progetti professionali, subito dopo ci dedicheremo a dare un fratellino o una sorellina a Ginevra”, ha confidato Francesca Rocco. “Non voglio il figlio unico. Ci tengo sia per lei sia per noi. A maggio Ginevra compirà due anni ed è perfetta la differenza d’età per un secondo figlio“, ha aggiunto Chicca, che sogna una gravidanza già quest’anno, nel 2019.

Francesca Rocco: secondo figlio e ritorno in televisione

Nonostante la serenità famigliare, Chicca sente la mancanza della tv. Per il momento la Rocco si accontenta dei social network: su Instagram è seguita da oltre 200 mila follower. “La televisione mi manca. Se mi proponessero un reality come il Grande Fratello Vip accetterei volentieri“, ha ammesso la 34enne. Pure Giovanni ha trovato lavoro nel mondo digital e non ha risparmiato qualche settimana fa una frecciatina ad Andrea Cerioli, l’attuale tronista di Uomini e Donne conosciuto nel 2013 al Grande Fratello.