Grande Fratello, Garibaldi verso il ritiro: “Teme l’ira di Signorini”

Giuseppe Garibaldi verso l’abbandono dal Grande Fratello? Negli ultimi giorni, il gieffino è stato investito da diverse polemiche. Prima, durante la notte di Natale, si è scontrato con Beatrice Luzzi. Quest’ultima gli ha riferito che Marco Maddaloni lo avrebbe definito un “burattinaio“, mandandolo in incandescenza: Garibaldi ha addirittura reagito tirando un pugno al muro. Successivamente, nelle ultime ore, si è scatenata una bufera contro di lui per alcune parole rivolte nei confronti degli omosessuali. Chiacchierando con Massimiliano Varrese e Fiordaliso, il bidello ha confessato di essere stato molto restìo verso i gay in passato, mentre adesso li “accetta”, sebbene il suo “pensiero non va oltre”.

Insomma, Garibaldi non si è affatto tenuto fuori dai guai e sembra essere consapevole di aver fatto importanti scivoloni. Amedeo Venza ha rivelato nelle sue storie Instagram che il bidello starebbe infatti pensando di ritirarsi: a quanto pare, la scorsa notte, avrebbe passato diverso tempo in lacrime in confessionale chiedendo di uscire poiché convinto di poter ricevere un forte richiamo da Alfonso Signorini nella prossima puntata del Grande Fratello. In particolare, Giuseppe avrebbe paura di poter avere un provvedimento a causa del suo gesto violento, ovvero il pugno tirato al muro. Gesto di cui, però, non ci sono video, dato che l’episodio sarebbe avvenuto dopo la fine della diretta del GF.

L’esperto di gossip ha usato il condizionale, dunque l’informazione riguardo la volontà di abbandonare di Garibaldi è ovviamente da prendere con le pinze. Fatto sta che in tanti si aspettano sicuramente un richiamo per Garibaldi. Sebbene non ci sia un video che testimoni il momento del pugno al muro, è stata la stessa Beatrice Luzzi a raccontare la scena a cui ha assistito, confermata anche da Fiordaliso. D’altro canto, invece, hanno fatto il giro del web i filmati che riprendono le sue frasi sui gay, per le quali moltissimi utenti hanno richiesto un’esemplare punizione.

A questo punto, non resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello di sabato 30 dicembre per vedere in diretta se Alfonso Signorini richiamerà Giuseppe Garibaldi per i suoi atteggiamenti. Questo sempre se, stando a quanto rivelato da Venza, il gieffino non decida di lasciare il reality prima della messa in onda della puntata.