Grande Fratello, Gaetano Arena crolla: “Momento più basso della mia vita”

Grande Fratello, Gaetano Arena crolla in lacrime: “Il momento più basso della mia vita”. La lunga confessione del giovane che in questi giorni è finito nel turbine del gossip per un presunto bacio ad Ambra Lombardo

Gaetano Arena, che in queste ore è finito al centro del gossip per un presunto bacio dato ad Ambra Lombardo, fidanzata di Kikò Nalli, ha avuto un crollo emotivo. Lui stesso lo ha confessato, scrivendo un lungo post sui suoi profili social. L’ex concorrente del Grande Fratello Nip parla di “momento più basso della sua vita”. Non solo: il giovane ha fatto sapere di aver versato molte lacrime per un malessere scoppiato all’improvviso. “Mi sono svegliato diverso…”, ha esordito, raccontando di getto il momento no vissuto.

L’ex concorrente del Grande Fratello prostrato

“Qualche giorno fa mi sono svegliato sentendomi depresso, mi sentivo stressato, mi sentivo giù”, ha scritto Arena che ha aggiunto che quello stato d’animo non riusciva a scrollarselo di dosso. “Iniziai a piangere – ha continuato – e a pensare a tutti i momenti in cui avrei dovuto piangere, ma in cui invece mi sono trattenuto”. L’ex gieffino passa quindi ad affermare di essersi sentito “un idiota” per essersi interessato troppo “ad essere colui che prende le difese non solo di se stesso […] ma anche di altre persone, anche se loro non se ne accorgevano”.

“Avevo gli occhi coperti dai palmi delle mani e continuavo a piangere”

Arena ha confessato quindi di essersi sentito in colpa arrivando a dire di aver toccato il fondo. “Mi sono sentito nel momento più basso della mia vita. Avevo gli occhi coperti dai palmi delle mani e continuavo a piangere”, ha proseguito il ragazzo che ha poi scritto di essere riuscito a risollevarsi. Non è chiaro se il momento no c’entri con quanto stia accadendo intorno a lui in questi giorni. Ricordiamo che Gaetano, di recente, è stato al centro della cronaca rosa per un presunto bacio dato ad Ambra Lombardo (la diretta interessata ha smentito, ma diverse fonti affermano il contrario. A breve dovrebbero uscire le foto sulla vicenda).