Grande Fratello, furia del fratello Garibaldi: attacco a Beatrice Luzzi

Nella Casa del Grande Fratello, è ormai chiaro come il rapporto tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi si sia logorato. I due gieffini avevano inizialmente instaurato un bel legame, specialmente dopo che l’attrice romana si era fatta terra bruciata all’interno della Casa più spiata d’Italia. Dopo l’uscita di Samira Lui, però, Garibaldi aveva ammesso di essere innamorato di quest’ultima, ma è stato quando Beatrice aveva sentito le parole che il bidello calabrese le aveva detto alle spalle che tra i due gieffini c’era stata la chiusura dei rapporti.

Sfogo di Beatrice Luzzi contro Giuseppe Garibaldi

Beatrice, sfogandosi con Giampiero Mughini, è tornata a parlare di Giuseppe Garibaldi, rincarando la dose:

“Ha fatto veramente tre, quattro giochi… Non due, non uno, ne ha fatti di giochi capito? Pure quando tu mi dicesti ‘Ah ma oggi col confronto con le ragazze in cucina ho saputo che hai alzato i toni’ e invece io non li avevo alzati e ti ho detto: ‘Chi te l’ha detto, Angelica?’. Mi hai detto ‘No, Giuseppe’. Ma quindi faceva veramente, cioè, mi giocava contro mentre stava con me! E poi ha detto ‘Ah perché ci divertivamo la notte’ ma cose abominevoli, ma proprio abominevoli. Sì ha detto lui che ci divertivamo la notte ‘divertivamo la notte’ è abbastanza chiara come cosa. Non è una persona carina, non è un bravo ragazzo, non è una persona leggera è un gran figlio de na mi*notta“.

La replica del fratello di Giuseppe

Le parole di Beatrice nei confronti di Giuseppe, tuttavia, non sono state per nulla gradite da Nicola Garibaldi, fratello del bidello calabrese, che è quindi intervenuto via social per replicare all’attrice romana:

“‘Giuseppe ha fatto giochi’… Lei voleva la storia d’amore, voleva sposarsi con Giuseppe, dopo una settimana di conoscenza… Perché doveva mettersi con una persona che considera ‘ignorante, stupido, diverso da lei, che ha 20 anni in meno’. Questa donna non vuole che le siano nominati per figli ma nomina la madre degli altri. Giuseppe quando ha nominato i figli voleva dire che è una donna caparbia, testarda, che va dritta per la sua strada! È brava a far innervosire le persone e incitare odio e poi fare la vittima“.

Giuseppe Garibaldi: via la maschera

Nel complesso, la maggior parte degli spettatori non aveva mai creduto all’interesse amoroso che Giuseppe Garibaldi aveva detto di provare nei confronti di Beatrice Luzzi. Il rapporto tra i due, infatti, non aveva mai convinto del tutto il pubblico del Grande Fratello. Gli spettatori, d’altronde, hanno compreso come l’attrice romana non abbia rivali nella Casa, essendo una delle concorrenti più amate dal pubblico: tutti coloro che si schierano contro di lei e finiscono al televoto, non hanno vita lunga all’interno del reality Mediaset.

In una chiacchierata con Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi aveva ammesso in modo abbastanza ingenuo di esser rimasto vicino a Beatrice per il timore di essere eliminato attraverso il televoto. Così facendo, il gieffino aveva lasciato cadere la maschera, portando alla luce ciò che davvero pensa e che i telespettatori avevano già capito. Inutili erano state le successive scuse di Garibaldi a Beatrice, che si era mostrata intenzionata a proseguire da sola il suo percorso all’interno del Grande Fratello. Mentre nella diretta di lunedì 23 ottobre Giuseppe aveva preso palo da Samira Lui, Beatrice va avanti per la sua strada, forte del grande sostegno del pubblico.