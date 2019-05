Grande Fratello, un fulmine si abbatte sulla casa: salta la diretta

Un fulmine colpisce la casa del Grande Fratello

Nella notte tra domenica e lunedì, a causa di un forte temporale che si è abbattuto sulla città di Roma, la diretta del Grande Fratello è saltata. Un fulmine infatti avrebbe colpito la Casa, facendo saltare la messa in onda del programma su Mediaset Extra, che è stata costretta a interrompere il live. Il fulmine che ha colpito la Casa più spiata d’Italia ha fatto saltare l’audio, ma non solo. La Casa del Grande Fratello si sarebbe anche allagata secondo quanto riportato da Barbara d’Urso sul suo profilo Instagram. La conduttrice infatti, dopo aver capito la situazione, ha deciso di intervenire per far chiarezza. Così ha pubblicato diverse storie fuori la Casa, riportando lei stessa cosa stava accadendo.

Le parole di Barbara d’Urso

Dopo la forte pioggia che ha colpito Roma, portando disagi anche agli inquilini del Grande Fratello, Barbara d’Urso ha deciso di intervenire e documentare la situazione. La conduttrice ha pubblicato su Instagram: “Qui Cinecittà. Chiudete sta entrando l’acqua. Qui Grande Fratello. Vado nell’acquario dai ragazzi perché è saltato l’audio e la diretta per i fulmini. Qui a Roma è saltato l’audio, vado nell’acquario e così vi informo”. Ha poi continuato spiegando: “Qui è tutto allagato perché il fulmine è caduto proprio qui sulla casa e quindi è andato via l’audio. Non si sente niente. Oddio l’allagamento“. Nonostante il maltempo e i forti disagi, la produzione del Grande Fratello non si è arresa e alle 1.30 è finalmente tornata la diretta del reality.

Eliana Michelazzo nuova concorrente del Grande Fratello?

Dopo numerosi rumors riguardo un eventuale ingresso di Eliana Michelazzo al Grande Fratello 2019 come nuova concorrente, la polemica è terminata grazie all’intervento di Mediaset con un tweet. Come riportato dall’account ufficiale: “L’ipotesi dell’ingresso di Eliana Michelazzo nella casa del Grande Fratello come concorrente non è mai stata presa in considerazione dall’editore di Mediaset”.