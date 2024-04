Grande Fratello, forte lite tra due ex concorrenti: il motivo è surreale

Sono passate più di due settimane dalla fine dell’ultima edizione del Grande Fratello, ma alcuni degli ex concorrenti sembrano essere ancora fermi alle dinamiche della Casa. In questi giorni post-finale, molti di loro sono tornati alle loro vite, dedicandosi a recuperare il tempo perduto con i propri cari e cercando di riadattarsi alla realtà di tutti i giorni. D’altro canto, ci sono state comunque molte reunion tra gli ex coinquilini. Inoltre, le coppie nate nel programma sembrano, per ora, inseparabili. Greta e Sergio si mostrato insieme quasi quotidianamente, così come Mirko e Perla. D’altro canto, anche Anita e Alessio stanno portando avanti la loro relazione nonostante la distanza.

Ma così come le amicizie e gli amori nati all’interno della Casa continuano al di fuori, lo stesso accade per le tensioni. Recentemente, Deianira Marzano ha svelato un retroscena inedito che ha coinvolto due protagonisti del GF 8. L’esperta di gossip ha infatti rivelato che due ex gieffini avrebbero avuto una forte lite telefonica. La motivazione dietro questo scontro è abbastanza surreale: a quanto pare, uno di loro avrebbe scoperto che l’altro avrebbe preso senza permesso alcuni suoi vestiti mentre erano ancora nel reality. Ma, non è finita qui.

A scoprire il “furto” sarebbe stato un terzo ex gieffino, che avrebbe poi spifferato tutto facendo scoppiare la litigata. Durante una cena fuori, il “terzo in discordia” avrebbe notato uno dei vestiti “rubati” quando lo ha visto indossato dalla persona coinvolta nella questione. Alla fine, la discussione avrebbe finito per coinvolgere anche questa terza persona, dando vita ad un accesissimo scontro tra i tre ex concorrenti del Grande Fratello.

Per ora, Deianira Marzano ha deciso di non fare i nomi delle persone coinvolte dell’accaduto. Per questo, queste rimangono informazioni da prendere con le pinze. Tuttavia, in tanti credono che l’indiscrezione sia probabilmente vera, considerando i dettagli precisi forniti dall’esperta di gossip. Chissà se Deianira deciderà di svelare l’identità esatta di questi ex concorrenti del Grande Fratello e, in tal caso, se saranno in grado di risolvere le loro incomprensioni.