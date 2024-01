Grande Fratello, Fiordaliso sublime: così mette al suo posto Letizia

Fiordaliso al Grande Fratello non è mai posizionata totalmente in un gruppo in particolare, ma è vicina un po’ a tutti i coinquilini. Questa volta la cantante si è schierata apertamente dalla parte di Beatrice Luzzi. Quando l’attrice ha lasciato momentaneamente il gioco per la morte del padre, Fiordaliso è una di quei concorrenti che ha mostrato più sensibilità e rispetto. Di sicuro Beatrice può considerare la cantante una leale compagna d’avventura.

Quando Luzzi è rientrata nella Casa di Cinecittà, lei è apparsa sorridente e felice. Certo, non si può dire lo stesso delle reazioni di Letizia Petris. Quest’ultima, insieme ad altri concorrenti come Anita e Paolo, ha generato indignazione sul web. Il suo atteggiamento subito dopo la morte del padre di Beatrice, con cui condivide la Casa da mesi, è stata molto criticata. Per questo, è nata una bufera quando è stato mandato in onda un filmato in cui invece appariva provata.

D’altronde lei stessa ha ammesso di non essere felice del ritorno di Beatrice al GF. La sua espressione ha parlato chiaro nel momento in cui ha rivisto Luzzi in gioco. Ma Fiordaliso, come tanti altri volti fuori dal reality show, ha fatto notare che la morte di un padre va oltre un gioco televisivo. Questi discorsi sembrano non convincere, però, questi gieffini, tra cui Letizia.

Inizialmente Fiordaliso ha parlato in generale, con Monia nella stanza da letto. Qui la cantante ha fatto un’analisi della situazione abbastanza chiara:

“Io prima mi sono messa a piangere. Continuano a dire: Bea va e viene. Ma possibile che nessuno pensi che gli è morto il padre? Menomale che è qua, così almeno non pensa solo a questo. Gli altri pensano solo a giocare”

Un discorso che non fa una piega. Non si dovrebbe giudicare la scelta di Luzzi di rientrare in gioco, visto che lei stessa ha confermato che si tratta di lavoro e di un desiderio del padre, che non c’è più. Eppure sembra che dentro la Casa di Cinecittà qualcuno stia storcendo il naso perché Beatrice ha avuto contatti con l’esterno e sa cosa pensa fuori il pubblico.

C’è da dire che non è stata di certo una sorpresa per Luzzi scoprire il gran numero di fan che la sostengono. Oltre questo, come l’attrice ha fatto notare, questi concorrenti dovrebbero lamentarsi anche dei nuovi arrivati, che hanno avuto i disposizione mesi fuori dalla Casa per studiare la situazione e poi entrare nella Casa.

Grande Fratello, Fiordaliso bacchetta Letizia: le parole su Beatrice Luzzi

La “zia” della Casa, così definita dai concorrenti, ha bacchettato la Petris in queste ore. La cantante, probabilmente infastidita da alcuni commenti, ha deciso di fare un bel discorsetto alla coinquilina:

“Ci sono limiti. Hai capito? Ci sono alcune cose per cui ci sono dei limiti, che non si possono pensare male. Perché sennò uno è come una me**a. Non lo devi oltrepassare quel limite lì. Non deve essere. Ci sono dei limiti”

Fiordaliso non ha lasciato spazio ai dubbi su ciò che lei pensa di questa situazione e ha invitato Letizia a riflettere sul momento delicato che Beatrice sta vivendo. Si tratta di sensibilità e la cantante appare abbastanza delusa da determinati comportamenti.