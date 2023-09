Grande Fratello, Fiordaliso spara a zero su Sanremo: cos’ha detto

Ieri sera, venerdì 15 settembre, la celebre cantante Fiordaliso è ufficialmente entrata nella Casa del Grande Fratello e ha dato inizio alla sua avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini. La partecipazione di Fiordaliso al GF si prospetta essere molto interessante e già nella clip di presentazione la cantante si è lasciata andare a una confessione che non è certo passata inosservata. Ecco che cosa ha detto.

La frecciatina ad Amadeus su Sanremo

La cantante di “Non Voglio Mica la Luna” ha subito messo i puntini sulle i e ha sfruttato la sua prima apparizione al Grande Fratello per fare una confessione molto personale. Fiordaliso ha infatti affermato di avere intenzione di tornare al Festival di Sanremo: “Ho fatto ben nove Festival di Sanremo. E sapete cosa vuol dire? Che ne voglio fare un altro“.

Nel corso del pomeriggio di oggi la cantante ha poi approfondito l’argomento con gli altri coinquilini della Casa più spiata d’Italia, soffermandosi anche sulle apparenti motivazioni che secondo lei avrebbero portato il direttore artistico del Festival, Amadeus, e la produzione a scartarla in vista della prossima edizione della kermesse canora.

Stando alle parole di Fiordaliso, Amadeus e il suo entourage avrebbero deciso di dare ampio spazio ai giovani e alle vecchie glorie over 80, lasciando a casa gli interpreti canori della sua generazione: “Adesso vogliono i volti nuovi. Quelli degli anni 80 hanno più difficoltà. La musica è molto cambiata. Ora le cose non sono più come prima. Oppure prendono quelli più grandi di me. Vedi Albano Carrisi con Gianni Morandi. Quindi tra qualche anno mi prenderanno, mi vedrete quando avrò 80 anni. Sì mi dicono che son brava e ho una bella voce e basta. Poi faccio uscire un pezzo e non mi calcolano.”

Tutte parole che la celebre cantante aveva già pronunciato nel corso di un’intervista rilasciata a febbraio 2023. Le idee di Fiordaliso sul Festival quindi sembrano non essere cambiate: starà al prossimo direttore artistico a smentirla oppure confermare il suo pensiero.

L’esordio di Fiordaliso al GF e la sua storia

La cantante dalla voce e dall’animo rock è appena entrata nella Casa più spiata d’Italia ma sembra essere a suo agio. Già durante la diretta di ieri ha chiacchierato con quasi tutti i coinquilini e ha già fatto capire a ognuno di loro quale sia la sua personalità: estroversa e a dir poco vulcanica.

Non vi è dubbio che Fiordaliso riuscirà ad animare le lunghe e talvolta noiose giornate nella Casa del GF. Prima della sua entrata ufficiale, come di consueto, è stato mandato in onda il video di presentazione nel quale la cantante ha raccontato sé stessa: dalla nascita alla scoperta di una grande passione per la musica ereditata dal padre, batterista per hobby. Nel corso della clip Fiordaliso ha parlato anche della sua difficile adolescenza, irrimediabilmente segnata dal fatto di essere diventata mamma giovanissima: “A 15 anni sono rimasta incinta. La mia famiglia non voleva che lo tenessi, ma io ho deciso di farlo nascere e ho partorito in una casa di ragazze madri. E’ stata la decisione più bella e importante della mia vita”, ha affermato la cantante.

Da li in avanti è stato tutto un crescendo di successi personali e lavorativi fino alla partecipazione a Sanremo: “Questo Grande Fratello arriva dopo tre anni difficili per me. Io voglio che la gente capisca chi sono. Sono una donna rock, una mamma rock e una nonna rock!”