Grande Fratello finisce a marzo! La data, Signorini corregge Cesara

Alfonso Signorini ha svelato la data reale della finale del Grande Fratello 2023/2024. Ebbene manca solo qualche giorno e questa edizione del reality show di Canale 5 giungerà al termine. Il conduttore, con il permesso della sua squadra di lavoro, ha finalmente potuto rivelare la puntata esatta in cui verrà eletto il vincitore. La finale corrisponde alla serata di lunedì 25 marzo 2024. Dunque, manca davvero solo qualche giorno e tutto finirà.

Le luci della Casa di Cinecittà si spegneranno tra soli dieci giorni. Il padrone di casa stasera ha rivelato questo importante dettaglio sia ai telespettatori che ai gieffini. L’ha fatto a inizio puntata, giovedì 14 marzo. Cesara Buonamici ha subito dichiarato di essere in agitazione per la finale che è vicina. A questo punto, Signorini l’ha ironicamente rimproverata per aver rivelato a Pomeriggio Cinque la data errata della finale.

Infatti, l’opinionista nel salotto di Myrta Merlino aveva annunciato che la finale sarebbe stata il 4 aprile 2024. E invece no. Questa data non è il giorno che hanno scelto per spegnere le luci di questa edizione. Infatti, Alfonso stasera al GF ha rivelato che finirà tra soli 10 giorni, ovvero il 25 marzo, di lunedì,

“Non vedevo l’ora di dirvelo, ora mi hanno dato il permesso”, ha dichiarato felice Signorini. Cesara Buonamici ha fatto notare che sono presenti ancora tanti concorrenti dentro quella Casa di Cinecittà e in finale non possono di certo arrivare in troppi. Infatti, solitamente arrivano alla fine circa 5 0 6 gieffini.

“Li manderemo via a valanga”, ha assicurato Alfonso rassicurando Buonamici. Dopo di che, ha annunciato agli stessi concorrenti la data della finale. Ci sono stati dei salti di gioia, in quanto molti di loro non vedono l’ora di uscire dalla Casa di Cinecittà, soprattutto chi è lì da settembre.

Pertanto, per loro è stata una bellissima notizia. I gieffini potranno così festeggiare Pasqua insieme ai loro familiari, a casa loro. Alla fine, Signorini ha annunciato che da ora in poi il gioco per i concorrenti fino alla finale “sarà una carneficina, dovremo fare un salto di eliminazioni flash“.

Per il momento, sono state elette solo due finaliste di questa edizione. La prima è stata Beatrice Luzzi, la quale è la papabile vincitrice quest’anno. Dopo di che, grazie anche ai fan dell’attrice, anche Rosy Chin è finita direttamente in finale, lunedì scorso.