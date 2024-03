Grande Fratello, finale anticipata: svelati i motivi

Tv Blog ha svelato i motivi per i quali la finale del Grande Fratello sarebbe stata anticipata. Infatti, secondo quanto detto da Cesara Buonamici l’ultima puntata sarebbe dovuta essere il 4 aprile. Poi Alfonso Signorini ha rivelato in diretta che sarà il 25 marzo, prima di Pasqua.

Sarebbe proprio questo il motivo. Infatti , sembra che tutti gli inquilini (e non solo) abbiano chiesto di poter fare le festività pasquali a casa, avendo già fatto quelle natalizie nel loft di Cinecittà. E questa volta pare che siano stati accontentati, concludendo una settimana prima.

Il programma, soprattutto negli ultimi mesi, ha rappresentato un tappabuchi, ma i telespettatori si sono un po’ stancati. Il fatto che gli ascolti siano fortemente diminuiti potrebbe aver portato i vertici a cambiare idea e ad accogliere la richiesta degli inquilini.

Anticipazioni puntata 18 marzo

Domani sera il pubblico scoprirà chi dovrà abbandonare la Casa definitivamente tra Anita Olivieri, Greta Rossetti, Sergio D’Ottavi e Simona Tagli. Dopodiché ci sarà un televoto flash che decreterà sia il terzo finalista, sia un altro eliminato.

Sicuramente non mancheranno i momenti più dolci dedicati alle coppie ed anche al primo litigio tra Anita e Alessio Falsone. C’è anche molta attesa nello scoprire come si è conclusa la conversazione tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi che sabato 16 marzo sono stati a parlare a lungo. Hanno fatto un resoconto di questi mesi e degli errori commessi. Un momento molto emozionante che li ha avvicinati molto, nonostante la retrosia dell’attrice. La diretta è stata poi interrotta alle 2, quindi i telespettatori sono curiosi di capire cos’è successo nella notte.

La finale del 25 marzo

C’è grande attesa per la finalissima, al momento ad essere già in salvo sono Beatrice e Rosy Chin. Non si sa quanti potranno accedere all’ultima puntata. Ognuno in Casa spera di arrivarci e ormai anche coloro che sono entrati da meno tempo potrebbero avere questa possibilità. Le carte sono tutte in gioco e c’è già chi si domanda chi vincerà questa edizione. Ad oggi la più quotata è senza dubbio Beatrice che ha stravinto tutti i televoti e che ha retto intere puntate. In molti l’hanno già coronata “protagonista dell’edizione“: riuscirà a chiudere in bellezza?