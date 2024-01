Grande Fratello, Federico sceglie tra Anita e Vittorio: è polemica

I due vincitori della Tombola al Grande Fratello 2023 ricevono un premio da condividere: la Suite. Questi sono Massimiliano Varrese e Federico Massaro, i quali hanno stasera la possibilità di cenare all’interno della stanza più elegante e ambita della Casa di Cinecittà. I due concorrenti, dopo la vittoria, hanno dovuto scegliere chi portare con loro all’interno della Suite, in modo da godersi pienamente questa vittoria.

Inizialmente Federico ha dato la possibilità prima a Massimiliano di scegliere il gieffino con cui condividere la serata. L’attore, però, ha preferito che fosse il modello a fare per primo la scelta. Ed ecco che Massaro ha scelto Anita Olivieri. Senza alcun dubbio, Varrese ha deciso di portare con sé Monia, scelta per nulla inaspettata. A far discutere è, invece, quella di Federico. In molti si sarebbero aspettati di vederlo scegliere Vittorio Menozzi, con cui stava costruendo un’amicizia importante all’interno della Casa.

Per molti è come se Federico avesse fatto una scelta tra Vittorio e Anita, in quanto sono le persone con cui ha cercato di più di avere un contatto. La sua decisione sta creando del malumore sul web e insospettisce anche Beatrice Luzzi. Intanto, nella Suite, i quattro concorrenti del GF si godono il relax e dopo aver brindato ballano insieme a tre ballerini brasiliani, a ritmo di samba.

Grande Fratello, Federico sceglie Anita e non Vittorio: Luzzi sospettosa

Beatrice Luzzi, il cui staff oggi ha diffuso una nota, è una di quelle persone che si è stupita di fronte alla scelta fatta da Federico, che da subito si è mostrato interessato ad Anita. L’attrice, però, ha fatto notare – subito dopo la scelta – che la Olivieri spesso l’ha allontanato, anche in malo modo, sebbene mai definitivamente. Ma sembra che Federico sia intenzionato davvero a conquistare la bionda gieffina.

Alcuni telespettatori sui social, furiosi con Massaro, ipotizzano che la sua sia una strategia per stare al centro delle dinamiche con la Olivieri. “Sceglie Anita dopo che gli ha detto che ci ha provato con lei per fare clip e dopo che l’ha preso per il cu** mentre si allenava”, ha fatto notare perplessa Beatrice parlando con Stefano e Fiordaliso.

Sembra che l’attrice si stia insospettendo di fronte a questa decisione, come anche tanti telespettatori, che immaginavano avrebbe scelto Vittorio. Eppure va detto che, poco prima, Federico ha parlato con Rosy Chin, la quale gli ha consigliato di trarre insegnamento dalla sofferenza che ha provato in passato. In questa circostanza, il modello è tornato a parlare di Anita.

Massaro ha ammesso, parlando con la cuoca, di essersi reso conto di aver corso troppo con la Olivieri e di voler riprovare a essere suo amico, riavvicinandosi a lei. Probabilmente per questo motivo, Federico ha scelto di portare nella Suite del GF 2023 Anita e non Vittorio. Ma vari telespettatori continuano a pensare che Massaro abbia fatto la sua scelta per strategia. Sarà davvero così? Solo il tempo potrà dirlo!