GF, Beatrice Luzzi caos: comunicato dello staff. La bordata inattesa

Negli ultimi giorni si sono accese nuove polemiche legate a Beatrice Luzzi, che al Grande Fratello 2023 pare sia stata isolata dal gruppo. Quanto sta accadendo genera forti critiche da parte dei telespettatori a lei affezionati, che sono davvero tanti. Pare che l’idea di isolare la Luzzi durante la festa di Capodanno sia stata di Anita Olivieri, almeno questo è ciò che emerge dai racconti del pubblico che ha seguito i giorni di festa della Casa di Cinecittà. Ed ecco che ora interviene lo staff dell’attrice.

Molti fan di Beatrice hanno accusato i familiari e le persone a lei care di non intervenire nel momento in cui ha più bisogno, ovvero adesso. Per questo motivo, lo staff che segue l’attrice fuori dalla Casa più spiata d’Italia ha deciso di diffondere un comunicato, attraverso il profilo ufficiale su X (ex Twitter). Per placare “le superflue polemiche”, che stanno facendo il giro dei social, la famiglia e lo staff è costretta a intervenire.

Ebbene viene così precisato stanno supportando ogni giorno Beatrice Luzzi al Grande Fratello “da tutti i punti di vista, lavorando gomito a gomito”. Dunque, i fan della protagonista di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini non devono temere: i suoi cari la stanno supportando da fuori.

“Ogni gesto e reazione di Beatrice sono oggetto di riflessione e, ove necessario, di richiesta di chiarimenti dagli autori del programma, che puntualmente rispondono ai nostri quesiti sugli eventi che avvengono in casa. Nello staff, ovviamente, è compreso anche un avvocato che possa valutare al meglio eventuali implicazioni e complicazioni di natura legale”

Non finisce qui l’intervento dello staff di Luzzi. Infatti, a questo punto, vengono lanciate delle frecciate a determinate persone che, fuori dalla Casa di Cinecittà, stanno prendendo le difese di Beatrice. Pare che questi volti stiano tentando, tramite la popolarità dell’attrice, solo di ottenere visibilità. Almeno questo è il punto di vista dello staff che segue la ormai famosa e amata concorrente.

“Ci fanno sorridere, ma sempre meno, le campagne social di sedicenti amici di Beatrice che chiedono di entrare nella casa per aiutarla. Queste persone giocano con le giuste emozioni del pubblico, strumentalizzandole per ottenere visibilità”

Lo staff precisa che Beatrice al GF “sta mostrando tutte le sue potenzialità” con determinazione. Dunque, Luzzi non avrebbe bisogno “di nessun intervento da parte di personaggi che mirano esclusivamente a una mezz’oretta davanti al pubblico di prima serata del Grande Fratello”.

Una bella bordata quella sganciata dallo staff che segue l’attrice. Sembra proprio che le persone a lei vicine non abbiano apprezzato i recenti interventi di determinate persone sul web. Pare che la frecciata sia rivolta a Gabriele Lazzaro. Quest’ultimo, collega di Beatrice, ha più volte preso le sue difese fuori dalla Casa.

Solo nelle scorse ore, Lazzaro ha difeso nuovamente Luzzi e sembra non essere una casualità il comunicato appena condiviso dallo staff. In questi giorni, l’ex volto di Vivere, ha espresso il desiderio di entrare nella Casa per difendere Beatrice. L’attore vorrebbe un confronto con Anita Olivieri, Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi e Rosanna Fratello.