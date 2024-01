GF, Beatrice isolata. Parla l’ex collega: furia contro 4 concorrenti

La festa di Capodanno si è svolta anche nella Casa del Grande Fratello e ha visto Beatrice Luzzi isolata. Parte del popolo del web non ha gradito questa situazione e, in particolare, il comportamento di alcuni concorrenti nei suoi confronti, sostenendo come stessero avendo un atteggiamento da bulli. Tanti i commenti in difesa di Beatrice. Secondo alcuni utenti, la situazione creatasi nella Casa più spiata d’Italia sarebbe ancor più grave di quella accaduta con Marco Bellavia nella passata edizione.

Beatrice Luzzi, interviene l’ex collega: lo sfogo

Come già accennato, sul web in molti non sono rimasti a guardare davanti a ciò che stava accadendo al Grande Fratello e hanno voluto manifestare il proprio disappunto. Tra questi c’è stato Gabriele Lazzaro, ex volto di Vivere, che già in passato era intervenuto a difendere l’ex collega. L’attore, via social, ha quindi parlato di cosa è successo a Capodanno: “Questa è pura follia! Se è vero che l’hanno isolata di proposito è molto molto grave. Beatrice isolata a Capodanno è quanto di più brutto potesse andare in onda in questa edizione del GF“.

Lazzaro ha poi spiegato di aver ricevuto, in più occasioni, messaggi da parte dei fan di Beatrice, stanchi dello spettacolo a cui si assiste di puntata in puntata: “Il fatto che Bea stia dimostrando forza di carattere non può e non deve giustificare gli atteggiamenti che più inquilini stanno avendo nei suoi confronti, da mesi ormai“. Da qui la proposta dell’attore: “Perché non apriamo un televoto. Facciamo decidere di pubblico questa volta, senza immunità immotivate. Di sicuro molti dati per ‘grandi protagonisti di questa edizione’ verrebbero eliminati a furor di popolo“.

“Comprendo e sostengo le dinamiche di un gioco TV. Ma a tutto c’è un limite” si legge tra quanto scritto da Gabriele Lazzaro in una delle sue storie Instagram. L’attore non si è però fermato qui e ha poi manifestato il desiderio di avere un confronto con alcuni concorrenti di questa edizione, ovvero Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese e Rosanna Fratello: “Vorrei proprio fare due chiacchiere con questa ragazzina. Anzi, vorrei trovarmi di fronte ad Anita, Garibaldi, Massimiliano Varrese (finalmente) e Rosanna Fratello. Vorrei un freeze di mezz’ora per mettere un po’ di persone al proprio posto“.

Ancora una volta Gabriele Lazzaro si è esposto in difesa di Beatrice Luzzi che, come detto, è stata allontanata dal gruppo dopo gli scontri avvenuti nella puntata del 23 dicembre. Non resta che attendere per capire se questa situazione possa andare o meno incontro ad un’evoluzione. Nel frattempo, parte del popolo del web ha fatto la sua scelta, schierandosi a supporto di Beatrice.

Capodanno al Grande Fratello: Beatrice isolata

L’isolamento di Beatrice Luzzi dalla festa di Capodanno ha avuto inizio con l’apparecchiamento della tavola. Anita e Letizia Petris non volevano inizialmente mettere il posto per lei e successivamente hanno decorato tutte le postazioni tranne la sua. Durante le conversazioni, inoltre, in molti hanno deciso di non rispondere a Beatrice, fingendo che non esistesse. Allo scattare della mezzanotte, infine, solo poche persone sono andate a fare gli auguri di buon anno alla gieffina. Ciò l’ha così portata ad allontanarsi, non festeggiando il Capodanno con gli altri inquilini.