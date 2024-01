Gf Capodanno, Beatrice isolata: cosa ha fatto arrabbiare il web

La festa di Capodanno si è svolta anche nella Casa del Grande Fratello, ma il clima non è stato dei migliori. Dopo gli ultimi scontri avvenuti durante la puntata del 23 dicembre, in particolare la discussione tra Anita Olivieri e Beatrice Luzzi, quest’ultima è stata allontanata dal gruppo. Ma il web non ci sta e grida al bullismo.

Il tutto è iniziato durante l’apparecchiamento della tavola. Anita e Letizia Petris inizialmente non volevano mettere il posto per lei, successivamente hanno decorato tutte le postazioni tranne la sua. Poi, durante le conversazioni, in molti hanno deciso di non rispondere alla Luzzi, facendo finta che non esistesse: “Non abboccate, fate finta che non esiste, ma neanche rispondere“.

Questa è Letizia, la carogna che sa fare solo la vittima e che chiede di ignorare completamente Bea. Questo è quella latrina di Varrese che grida eccitato dall’odio innescato contro Bea.

VERGOGNATEVI, SONO SCENE DI BULLISMO! #GrandeFratello pic.twitter.com/3FokMkVPzD — Casta diva (@casta_divina8) January 1, 2024

L’atteggiamento delle due concorrenti è stato poi condiviso dalla maggior parte degli inquilini e, allo scattare della mezzanotte, solamente 3/4 persone sono andate ad augurare buon anno a Beatrice.

Ciò ha portato l’attrice ad un momento di sconforto e ad allontanarsi, non festeggiando il Capodanno con tutti gli altri. Inoltre ha deciso anche di non bere vino, a seguito delle frasi rimarcate più volte da alcuni ragazzi. Infatti, durante la scorsa puntata, alcuni le hanno detto che esagera con l’alcol, tra questi Anita: “Bevi la camomilla al posto dell’alcol perché non ce la fai! Non ce la fai proprio, un bicchiere e guarda come fai!“.

“Bevi la camomilla al posto dell’alcol perché non ce la fai! Non ce la fai proprio, un bicchiere e guarda come fai!” FUORIIIIIIII#GrandeFratello pic.twitter.com/BBaov2K848 — Fernweh (@Fernwmeh) December 30, 2023

Il web è impazzito in difesa della Luzzi, urlando al bullismo. Secondo la maggior parte degli utenti i concorrenti stanno esagerando nei suoi confronti e stanno avendo “atteggiamenti da bulli“.

Nonostante le prime discussioni sono partite a causa di Marco Maddaloni, gli inquilini hanno usato “come capro espiatorio” Beatrice che ha rivelato di essere stanca di questa situazione e di dover condividere la stessa Casa “con persone del genere“.

“Non voglio gridare al bullismo, anche se lo è, vorrei che gli autori capissero che lasciando che la trattino così non fanno gli interessi del Grande Fratello. Beatrice libera di essere se stessa è un dono anche per loro“, scrive un utente. “Una settimana fa l’hanno riaccolta con occhi lucidi e grandi abbracci, ieri hanno fatto di tutto per farla sentire di troppo. Diciamo che qualcuno ha finto. E quel qualcuno non si chiama Beatrice“, ha scritto qualcun altro, sottolineando l’incoerenza di alcuni concorrenti. E poi: “Quanto possono essere subdole a voler far passare il messaggio che siccome non c’era Beatrice (isolata dal branco e da sola in camera), è stata una serata tranquilla e serena? Da 1 a 100 quanto? Inammissibile“.

Centinaia di commenti a favore di Beatrice, in molti non sopportano più il comportamento che gli altri inquilini riserbano all’attrice. Secondo molti, la situazione è ancora più grave di quella accaduta con Marco Bellavia, nella precedente edizione.

Le ultimi divisioni in Casa

Con l’entrata dei due nuovi concorrenti, Stefano Miele e Sergio D’Ottavi, c’è stata una divisione all’interno della Casa. I due, forse anche influenzati dall’esterno, hanno legato subito con Beatrice ed hanno fatto gruppo, insieme a Vittorio Menozzi. Ciò non è piaciuto agli altri inquilini che l’hanno colpevolizzata del fatto di “voler portare i nuovi dalla sua parte“.

Dopo la puntata del 30 dicembre, infatti, in molti hanno cercato di influenzare i tre, parlando male della Luzzi. Nonostante ciò sembra che, soprattutto i nuovi entrati, sono lucidi su ciò che sta accadendo e, anche durante il Capodanno, hanno cercato di coinvolgere Beatrice, per non lasciarla isolata. Cosa che gli utenti stanno apprezzando molto.