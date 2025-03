Grande Fratello, fan truffati. Lo staff di Tommaso: “Ci dispiace”

In questi anni, al Grande Fratello abbiamo visto passare centinaia e centinaia di aerei. Questo è l’unico mezzo che hanno i fan all’esterno per dimostrare amore ai concorrenti che sono all’interno nella casa, proprio per questa ragione vengono organizzate numerose raccolte ogni giorno. Ed è proprio durante una raccolta di questo tipo, che è avvenuta una vera e propria truffa in piena regola. A raccontare tutto è stata la pagina ufficiale di Tommaso Franchi: “Si è venuto a sapere che il signor Valerio Antonio Mastroleo, si è reso responsabile per la raccolta fonda di quattro aerei per un ammontare di 5200 euro ed è scomparso con tutti i fondi raccolti“. Ovviamente, lo staff del concorrente è mortificato: “Ci dispiace profondamente per quanto accaduto e al di fuori del nostro controllo, sarà nostra premura assistervi dove possibile“.

Ovviamente, per cercare di risolvere questa situazione, è stata fatta la denuncia e i fan sono in contatto con degli avvocati per cercare di capire se sarà possibile perlomeno recuperare i soldi che sono stati rubati da questa persona. Quanto accaduto servirà da lezione ai fan del Grande Fratello, perché è importante non fidarsi di chiunque quando vengono spesi dei soldi.

finalmente i veri drama gieffini che mi interessano (questo tizio si è fottuto oltre 5mila euro fingendo di voler organizzare quattro aerei per l’idraulico) pic.twitter.com/RveF8o2zWt — Paola. (@Iperborea_) March 4, 2025

Tommaso Franchi, una esperienza difficile al GF

Insomma, non è un periodo affatto fortunato per Tommaso Franchi, che oltre alla truffa che è stata fatta praticamente per dei presunti aerei organizzati per lui, adesso si ritrova anche a fronteggiare le numerose crisi con Maria Vittoria Minghetti all’interno della casa.

La coppia, che si è formata ufficialmente a fine dicembre, non ha vissuto un attimo di pace. I due si sono fidanzati dopo la confusione di Maria Vittoria per Alfonso D’Apice, pensavano che a quel punto le cose tra di loro sarebbero migliorate, invece si ritrovano di continuo a discutere per i loro modi di affrontare la vita in modo del tutto differente. Proprio nelle ultime ore, hanno discusso nuovamente e molti fan di Tommaso stanno cominciando ad augurarsi addirittura che Maria Vittoria venga eliminata.