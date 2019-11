Grande Fratello, Erica ed Ambra su Martina e Daniele: liti e discussioni

Grande Fratello, è bufera tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni. Intervengono Erica Piamonte ed Ambra Lombardo

Terremoto per gli ex protagonisti del Grande Fratello! Dopo un eterno tira e molla, Martina Nasoni e Daniele Dal Moro hanno interrotto la loro relazione e questa volta sembra essere per sempre. Pare, perché si sa che le vie del Signore sono infinite e che magari, prima o poi, ‘potremmo ritornare’ (cit. Tiziano Ferro). Oggi insomma è successo il finimondo. Perché è scoppiata l’ennesima polemica e perché il bel modello veronese si è aperto con i suoi follower ed ha fatto una rivelazione che ha colto tutti di sorpresa. Una bella fetta di persone, infatti, era convinta di vedere presto la Nasoni accanto al Dal Moro. Ma invece le cose non sono andate così e non andranno così. Si perché sembra che la vincitrice dell’ultima edizione del GF sia in procinto di ‘rifarsi una vita’, probabilmente accanto ad un altro ragazzo. Ecco questa è stata la rivelazione che ha oggi ha causato un gran scalpore. Così tanto che sono intervenute anche due altre ex gieffine: Erica Piamonte e Ambra Lombardo. La prima si è scatenata ed ha frecciato la Nasoni, mentre la seconda ci è andata più con calma ed ha speso parole d’affetto.

Erica Piamonte si sfoga ed avverte: “Attenti alle finte Sante!”

Stamattina, quindi, Daniele Dal Moro sul suo profilo Instagram ha postato uno screen di un messaggio di Martina Nasoni nel quale la giovane gli rivela di star frequentando un nuovo ragazzo. E quindi da lì è partito tutto il trenino. Trenino sul quale ci è salita Erica Piamonte che tra le sue Stories ha pubblicato un lungo sfogo ed ha attaccato la ventunenne di Terni. Ecco cos’ha scritto l’amica di Taylor Mega: “Io fino a ieri ero la z. che si metteva in mezzo a una relazione. Non ho mai mancato di rispetto a nessuno e mi avete fracassato i c. pure a me per mesi. Ho subito le peggio offese, mi avete fatto venire la gastrite a leggere le vostre cattiverie gratuite basate sui vostri film mentali! Per fortuna, come dico sempre io, l’importante è avere la coscienza pulita e poter andar in giro a testa alta! Attenti alle finte santarelline che si permettono di giudicare pubblicamente gli altri per poi fare queste figure di m. epiche!”.

Ambra Lombardo e il prezioso consiglio per Martina e Daniele

Ambra Lombardo, su richiesta di una marea di suoi follower si è limitata a dire la sua dicendosi anche molto dispiaciuta per quello che sta accadendo. Inoltre la ex professoressa ha consigliato a Martina e Daniele di smettere di farsi la guerra tramite social: “Servirà solo a sporcare i ricordi assieme al GF!”. Come finirà questa storia? Mistero.