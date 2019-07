Grande Fratello, Enrico: “Sono innamorato di Audrey, spero cambi idea”

Grande Fratello 16: le ultime dichiarazioni di Enrico Contarin su Audrey Chabloz

Enrico Contarin è innamorato di Audrey Chabloz. Il secondo classificato del Grande Fratello 16 lo ha chiaramente ammesso al settimanale Di Più Tv. E prima ancora alla modella che è stata eliminata dal reality show dopo due settimane di permanenza. La dichiarazione d’amore, accompagnata pure da qualche bacio appassionato, non ha però dato i suoi frutti. Audrey ha infatti respinto le avance di Enrico, rimarcando di provare solo un sentimento d’amicizia. Decisione accettata da Contarin che, allo stesso tempo, spera in un cambiamento d’idea da parte della Chabloz, che in passato ha vissuto un flirt con Marco Borriello.

Enrico Contarin si è dichiarato ad Audrey Chabloz

“Come va con Audrey? Diciamo che per un buon cinquanta per cento è amore, almeno da parte mia. Dopo l’uscita dalla Casa ci siamo frequentati per un po’ e, durante una serata, lo ammetto, ci siamo baciati, anche più volte. Quindi sì, qualcosa c’è. Almeno da parte mia”, ha ammesso Enrico Contarin alla rivista edita da Cairo Editore. “Certo che mi sono dichiarato ma non ci siamo fidanzati: siamo amici. Lei ora è tornata ad Aosta, nella sua città, mentre io sono tornato a Bessica, il mio paese in provincia di Treviso. Ma le ho chiesto di vederci prima che lei torni a Ibiza. Se fosse per me la seguirei in capo al mondo“, ha aggiunto l’ex gieffino.

Grande Fratello: Enrico Contarin pazzo di Audrey

Dunque per il momento Enrico Contarin del Grande Fratello si accontenta dell’amicizia di Audrey Chabloz ma sogna un futuro ben diverso. “Vorrei coltivare nel cuore ancora una piccola speranza. Spero ancora che cambi idea”, ha ammesso il 26enne, la cui ultima storia d’amore risale a 4 anni fa. Dopo queste dichiarazioni Audrey farà retromarcia?