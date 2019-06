Grande Fratello 16: scoppia la passione tra Enrico e Audrey

Enrico e Audrey del Grande Fratello 16 stanno insieme? Ultime news

Dopo Ambra e Kikò e Francesca e Gennaro sta per nascere un’altra coppia tra i concorrenti del Grande Fratello 16. È quella composta da Enrico Contarin, secondo classificato di questa edizione, e Audrey Chabloz. Tra i due è scoppiata la passione durante la festa finale del reality show, alla quale non è mancata Barbara d’Urso. Proprio la conduttrice ha parlato a Pomeriggio 5 del bacio che i due si sono scambiati e li ha voluti invitare nel suo salotto. Come raccontato da Barbarella Enrico e Audrey si sono presentati al party del GF mano nella mano, per tutta la serata sono stati vicini e non sono mancati baci appassionati. Al momento però non c’è nulla di ufficiale: i diretti interessati hanno dichiarato che c’è solo una frequentazione in corso e non è ancora nata una vera e propria storia d’amore.

Enrico e Audrey si sono baciati con passione davanti alla d’Urso

“È presto per dire se siamo una coppia”, ha dichiarato Enrico Contarin a Pomeriggio 5. Audrey Chabloz si è limitata a sorridere, piuttosto imbarazzata dalla situazione. La ragazza, che è stata tra le prime eliminate al Grande Fratello 16, ha avuto in passato un flirt con l’ex calciatore Marco Borriello. Nella Casa più spiata d’Italia Audrey e Enrico hanno avuto modo di conoscersi e viversi solo per una settimana: dopo sette giorni la modella e hostess è stata eliminata. Con grande rammarico di Contarin, che fin da subito aveva provato un certo interesse per la sua coinquilina.

Enrico e Audrey ci riprovano fuori dalla Casa del Grande Fratello

Visto che il Grande Fratello non ha permesso loro di conoscersi meglio, Enrico Contarin e Audrey Chabloz hanno deciso di fare tutto da soli. E così, complice il party finale del programma, hanno cominciato a frequentarsi. Come finirà tra i due? Chi vivrà, vedrà!