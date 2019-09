Grande Fratello, Enrico Contarin dice basta: “Audrey capitolo chiuso”

Grande Fratello: Enrico Contarin dice basta ad Audrey Chabloz

Enrico Contarin non vuole più sapere nulla di Audrey Chabloz. L’ex concorrente del Grande Fratello 16 ha definitivamente chiuso le porte alla bella modella nata e cresciuta in Val d’Aosta. Enrico le ha provate tutte – ha addirittura scritto una lettera su Di Più alla giovane – ma non è riuscito nell’intento di conquistarla. E quel bacio che c’è stato alla festa finale del reality show non è servito più di tanto ad unire Enrico e Audrey che, al contrario di quello che sognava Contarin, hanno trascorso l’estate da separati. Al momento sono ignoti i motivi che hanno spinto la Chabloz ad allontanarsi dal ragazzo ma è molto probabile che non sia semplicemente scattata la scintilla tra i due.

Le ultime parole di Enrico Contarin su Audrey Chabloz

“Audrey è un capitolo chiuso. Non è nato qualcosa anche se i presupposti c’erano tutti. Non so cosa si successo”, ha confidato Enrico Contarin a Pomeriggio 5, dove è spesso ospite del salotto di Barbara d’Urso. “Oggi sono pronto per un nuovo amore”, ha aggiunto il secondo classificato del Grande Fratello 16.

Enrico Contarin continua a scrivere poesie dopo il GF 16

Di recente Enrico Contarin è tornato a scrivere poesie, una passione che ormai ha da oltre dieci anni.