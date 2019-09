Grande Fratello, Enrico Contarin: “Audrey mi ha sedotto e abbandonato”

Grande Fratello, Enrico Contarin scrive una lettera a Audrey su Di Più

Enrico Contarin è ancora cotto di Audrey Chabloz. L’estate appena trascorsa non ha cancellato certi sentimenti dal cuore del secondo classificato del Grande Fratello 2019. E per questo l’ex gieffino di Bessica ha scritto una lettera pubblicata su Di Più. Il 27enne ha chiesto pubblicamente delle spiegazioni alla modella, ex fiamma di Marco Borriello, per il suo strano comportamento. Tra Enrico e Audrey stava infatti per nascere qualcosa – i due si sono addirittura scambiati un bacio appassionato durante la festa finale del reality show – ma poi, all’improvviso, la Chabloz è sparita e non ha più cercato Contarin.

Audrey Chabloz sparita: Enrico Contarin ci spera ancora

“Uscito dalla Casa ti ho finalmente rivisto e sembrava che potesse realmente esserci qualcosa tra noi. Alla festa della produzione con tutti noi concorrenti, mentre ballavamo, mi sono avvicinato a te e, finalmente, ti ho baciato. L’emozione di quel momento non riesco neanche a descriverla. Poi, ti ho invitato a cena per la sera seguente”, ha ricordato Enrico Contarin nella sua lettera su Di Più. “Tu hai accettato e siamo andati in un ristorante argentino, c’erano anche Kiko e Ambra. È stata una bella serata e ancora una volta ho pensato che tra noi ci potesse essere qualcosa oltre all’amicizia”, ha aggiunto l’ex concorrente del Grande Fratello. Ognuno è poi tornato nelle rispettive città ed Enrico e Audrey non hanno avuto più modo di vedersi.

Enrico Contarin è ancora cotto di Audrey del Grande Fratello

“Ti ho cercato ma tu sei praticamente sparita e non sono riuscito a contattarti. E allora sono partito per una vera e propria odissea: trenta giorni in vacanza in giro per l’Italia e con una speranza, quella di riuscire a dimenticarti. Ma dalla testa il pensiero di te ancora non se n’è andato”, ha ammesso Enrico Contarin. Come risponderà Audrey Chabloz a queste dolci parole? In questi mesi la ragazza è tornata a Ibiza, dove si è divisa tra il lavoro di pr e quello di modella.