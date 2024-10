Grande Fratello, è ufficiale: Federica Petagna entra nella Casa

Dopo le numerose indiscrezioni circolate negli ultimi giorni circa l’arrivo di Federica Petagna nella Casa più spiata d’Italia in qualità di concorrente ufficiale, poco fa Fanpage.it ha dato l’effettiva conferma. A quanto pare, sempre se non ci saranno sorprese dell’ultimo minuto e intoppi, l’ex protagonista di Temptation Island varcherà l’ormai celebre Porta Rossa nel corso della prossima puntata del reality show, in onda lunedì 28 ottobre.

Le voci sul provino per il GF

Martedì 22 ottobre, proprio in occasione della messa in onda dell’ultima puntata dell’edizione autunnale di Temptation Island, l’esperta di gossip Deianira Marzano aveva letteralmente colto di sorpresa i suoi followers pubblicando sul suo profilo Instagram un vero e proprio scoop che aveva come protagonista proprio Federica Petagna. Stando a quanto riportato dalla Marzano, la giovane napoletana aveva già sostenuto e superato il provino per entrare a far parte del cast del Grande Fratello.

“Federica ha fatto il colloquio per il Grande Fratello lunedì”, aveva infatti scritto l’esperta di gossip, mandando su di giri i fans del reality show condotto da Alfonso Signorini. Nel corso delle ore successive non era arrivata nessuna conferma o smentita, ma oggi, come anticipato, ci ha pensato Fanpage.it a fare chiarezza, rivelando di fatto che nel corso della prossima puntata del reality show di Canale 5, i telespettatori assisteranno proprio all’ingresso dell’ex protagonista di Temptation Island nella Casa più spiata d’Italia.

Chissà se la new entry riuscirà a portare una bella ventata di novità e di allegria all’interno dello show, dal momento che l’atmosfera nella Casa, soprattutto da quando Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono stati trasferiti al Gran Hermano, è decisamente spenta.

Chi è Federica Petagna

Federica Petagna è nota al pubblico per aver partecipato all’edizione autunnale di Temptation Island insieme all’ex fidanzato, Alfonso D’Apice.

La scelta finale della giovane napoletana fece discutere molto il pubblico dal momento che, nonostante avesse deciso di uscire dal programma insieme al fidanzato e salvare la loro relazione, i due si sono separati definitivamente dopo soli due giorni dalla fine delle riprese. A quanto pare, la Petagna non aveva del tutto le idee chiare e ha quindi preferito chiudere i rapporti con l’ex compagno prima di proseguire oltre.

Il motivo? Come affermato dalla diretta interessata, dopo ben nove anni di relazione, tornata a casa dopo l’esperienza nel reality dei sentimenti, la giovane napoletana ha ammesso di non aver sentito la mancanza del compagno. Una sensazione che le ha fatto accendere la lampadina e capire che in realtà l’amore per Alfonso ormai non c’era più e che il loro rapporto si era trasformato in una semplice amicizia.

Al momento, Federica sta frequentando Stefano Tediosi, il single conosciuto proprio nel villaggio sardo e durante la sua esperienza a Temptation Island. Niente di serio però, in quanto lei si considera ancora e a tutti gli effetti single.

Nuovo triangolo amoroso?

Come sottolineato anche dallo stesso Fanpage.it, la domanda che starà sicuramente frullando nella testa dei telespettatori in questo momento è: Signorini approfitterà anche questa volta della situazione per riproporre l’ormai obsoleto schema del triangolo amoroso facendo entrare nella Casa sia Alfonso che Stefano?

Al momento non ci sono risposte a questa domanda. C’è da dire che, come i fans del programma sapranno bene, la dinamica del triangolo amoroso è stata sfruttata più volte nel corso degli ultimi anni. Basta infatti pensare a Mirko, Perla e Greta o alla situazione creatasi tra Delia Duran, Soleil Sorge e Alex Belli.

All’inizio questa strategia ha funzionato e ha sicuramente contribuito a incrementare l’attenzione dei telespettatori nei confronti del programma. Ora però ha decisamente stufato e il pubblico ha dimostrato di non poterne letteralmente più di questa minestra riscaldata. Sembra quindi improbabile che il conduttore si giochi nuovamente questa carta ma mai dire mai. Per sapere quale piega prenderà l’arrivo di Federica Petagna nella Casa sarà necessario attendere le prossime puntate del reality show.