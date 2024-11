GF, è ufficiale: un concorrente lascia la casa. Mistero sui motivi

Enzo Paolo Turchi è uno dei concorrenti dell’edizione in corso del Grande Fratello che tornerà in onda martedì 12 novembre. Tuttavia, nella prossima puntata vi sono buone probabilità che il coreografo non ci sarà. Infatti, gli autori hanno appena annunciato attraverso un comunicato ufficiale che il vip ha abbandonato momentaneamente la casa più spiata d’Italia.

Non è la prima volta che l’artista torna ad essere al centro dell’attenzione. Da quando ha preso parte al gioco condotto da Alfonso Signorini, infatti, ha fatto molto parlare di lui. Non è bastato neanche l’arrivo della moglie Carmen Russo a farlo resistere dall’altra parte della porta rossa. Che questa volta dica addio ufficialmente al reality?

Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi abbandona la casa: il motivo

Non sono stati ancora rivelati molti dettagli. L’unica cosa certa è che il coreografo e ballerino, attualmente concorrente del Grande Fratello, è uscito dalla casa. La notizia è stata appena pubblicata sui social ufficiali del programma attraverso un post in cui si legge:

Enzo Paolo, per motivi personali, lascia momentaneamente la casa del Grande Fratello.

Sull’argomento stanno già correndo delle voci sul web. C’è chi avrebbe riferito che l’uscita dal gioco sarebbe correlata al fatto che il vip sia impegnato come coreografo in uno spettacolo. Tuttavia, non vi sono informazioni certe al riguardo.

I retroscena del vip all’interno della casa

Il Grande Fratello è iniziato da poco più di un mese e già all’interno della casa si stanno verificando delle situazioni insolite. Uno dei vip più popolari dell’edizione attuale è Enzo Paolo Turchi che da settimane sta facendo molto parlare. Dopo poco la sua entrata, il vip aveva dichiarato di sentire la mancanza della figlia dodicenne e di voler abbandonare il gioco.

Gli autori e il conduttore Alfonso Signorini hanno tentato di convincerlo a restare anche con l’aiuto della moglie Carmen Russo che l’ha raggiunto dall’altra parte della porta rossa ed è rimasta nella casa per qualche giorno.

Anche se per un momento sembrava aver cambiato idea, da qualche giorno l’artista avrebbe avuto una nuova crisi tanto da sfogarsi con la compagna di gioco Pamela Petrarolo: “Non ce la faccio”. Avrebbe riferito.

La verità sulla coppia Turchi-Russo

Da anni sono una delle coppie più amate e seguite dal pubblico italiano, eppure, anche Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sarebbero stati protagonisti di una crisi matrimoniale proprio poco prima dell’entrata del coreografo nella casa del Grande Fratello.

La situazione è precipitata quando la ballerina ha raggiunto il marito. In quel momento, Enzo Paolo Turchi aveva affermato: “Se vuole rimanere lei, per me va bene. La sento distante, diversa, ho paura che sia cambiato qualcosa. Sono disposto a farmi da parte se lei non è più felice con me”.

Una volta uscita dalla casa, Carmen Russo ha rivelato: “Eravamo vicino all’addio ma poi abbiamo fatto l’amore in tv e non ci lasciamo più”. Non vi sono notizie certe al riguardo ma il pubblico è pronto a scommettere che si tratti di una nuova trovata da parte degli autori per aumentare lo share. Che la coppia Turchi-Russo stia prendendo il posto di Mirko e Perla?