Grande Fratello, è guerra post accuse: la famiglia di Rasha sbotta e cita Omer

La famiglia di Rasha Younes decide di intervenire di fronte a ciò che sta accadendo in questi giorni. Tutto è iniziato dalle accuse sganciate da determinati concorrenti al Grande Fratello 2025 nei suoi confronti, legate al suo passato. Nel frattempo, la gieffina è stata accusata da Simone De Bianchi e sua mamma Francesca Carrara di avere una preferenza verso gli uomini benestanti. Madre e figlio si sono fatti questa idea nel momento in cui Rasha ha raccontato semplicemente di avere avuto una lunga relazione con un uomo con una vita agiata.

Ebbene, dopo lo scontro nato in diretta nella scorsa puntata, questo ex fidanzato ricco della Younes è uscito allo scoperto ed è intervenuto. Le sue parole sono state abbastanza forti, sebbene lui stesso abbia smentito le allusioni fatte da Simone, ovvero che Rasha preferirebbe uomini ricchi al suo fianco. A parte questo, l’ex fidanzato le ha riservato pensieri abbastanza duri e pesanti, dicendosi anche pronto a entrare nella Casa più spiata d’Italia per qualche giorno.

Ed ecco che ora a parlare ci pensa la sorella di Rasha, tramite una Storia di Instagram. La ragazza spiega che si era promessa che non si sarebbe esposta e sarebbe rimasta in silenzio, durante questo percorso. Ma ora ritiene di non poter più restare in silenzio. La sorella della Younes conferma i racconti da lei fatti nella Casa, ovvero che si è sempre presa cura della loro famiglia, anche economicamente. La gieffina è arrivata a svolgere ben “quattro lavori contemporaneamente” e “facendo sacrifici ogni giorno” pur di dare una mamma alla mamma.

Ciò è accaduto dopo la morte del padre. Rasha non ha mai mollato e per la sua famiglia è stata una presenza fissa, ritrovandosi anche a prendere “da sola decisioni molto complicate”. Inoltre, la ragazza conferma che la loro famiglia ha dato loro “un’educazione forte, basata su valori molto significativi”. Per questo, lei e sua mamma da casa sono riuscite a vedere in Omer Elomari un vero uomo, delicato, forte e con dei valori, capace di amare davvero Rasha.

Oggi la sorella della gieffina ritiene che sia “vergognoso” assistere al presunto tentativo di una terza persona – e qui sembra riferirsi apertamente all’ex fidanzato della Younes – di ottenere visibilità. In questo modo, sembra che questa persona voglia solo rovinare la serenità che finalmente Rasha è riuscita ad avere dopo anni complicati. Pertanto, la sorella annuncia che non verranno tollerati “ulteriori attacchi”. Conclude così il suo lungo messaggio: “Rasha non è sola e faremo di tutto per tutelarla”.

Grande Fratello: aria di tempesta per Rasha e Omer

Di sicuro, lunedì sera, Simona Ventura metterà la Younes di fronte a ciò che sta accadendo fuori, com’è giusto che sia. Ma per lei potrebbe complicarsi ancora di più la prossima puntata del Grande Fratello, per via della bufera che è nata anche su Omer. Quest’ultimo, provocato con domande sulla sua intimità con Rasha, si è abbassato i pantaloni mostrando i suoi boxer. Il gesto è stato duramente criticato da vari gieffini, in particolare da Jonas Pepe, e da tanti telespettatori.

Molti, però, ritengono che non abbia commesso chissà quale errore, in quanto i concorrenti non tengono di solito a nascondersi di fronte alle telecamere quando si ritrovano con i boxer in vista. Bisognerà capire cosa deciderà di fare la produzione, visto che molti stanno chiedendo dei provvedimenti contro di lui.