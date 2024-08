Grande Fratello, dramma: morta la voce del confessionale, reazioni

Grave lutto a Mediaset, in particolare nell’universo della trasmissione del Grande Fratello. Nicola Fuiano, che è stato la voce del confessionale del reality show oltre a essere stato uno degli autori storici del programma, è morto a Roma nelle scorse ore. Si è spento a 61 anni, ne avrebbe compiuti 62 tra qualche giorno. Persona educata, preparata e accogliente, è stato ricordato da diversi ex inquilini della Casa più spiata d’Italia, i quali, in un coro unanime, lo hanno omaggiato con parole di stima e affetto, sottolineando la sua bontà d’animo.

Nicola Fuiano

Il primo a commemorare via social l’autore è stato Marco Maddaloni che ha descritto Fuiano come un uomo dall’anima “stupenda”. Così il judoka: “Lo abbiamo sempre saputo che dietro a quella stupenda voce che ci parlava in confessionale c’era un’anima stupenda. Da ieri rallegrerà tutte le anime belle che non ci sono più”. Alessio Falsone, altro ex concorrente del reality, ha condiviso le parole di Maddaloni.

A stretto giro è poi arrivato il messaggio di Anita Olivieri: “Nicola, che tu possa portare tutta la tua saggezza, cultura e immensa voglia di vivere anche lassù. Sono felice di averti conosciuto. Sei stato un amico e un corretto giudice con me. Che tu possa aiutare anche altri come hai fatto con noi”.

Anche l’ultima vincitrice del Grande Fratello, Perla Vatiero, ha commentato la tragica notizia, esprimendo incredulità: “Questa mattina ho appreso la notizia e ancora non posso crederci”. A far eco all’ex fidanzata di Mirko Brunetti c’è stato Alissio Falsone:

“Mi vengono i brividi… Sei stato parte di noi per tanti mesi, la tua inconfondibile voce non me la scorderò mai. Fai buon viaggio anima bella”. Così Greta Rossetti ha ricordato l’autore scomparso. Anche Letizia Petris ha voluto omaggiare Fuiano, rivelando che è stato fondamentale per il suo percorso nel reality show: “Ad ogni mio pianto mi facevi tranquillizzare. La tua voce mi ha accompagnata per un lungo periodo per me fondamentale e ti ricorderò per sempre Nicola”.

Grande Fratello e non solo: chi era Nicola Fuiano

La carriera nel mondo dello spettacolo di Nicola Fuiano è stata importante. Autore televisivo e teatrale, ha maturato moltissime esperienze professionali. A lungo ha lavorato in teatro nel ruolo di direttore di scena. D’altra parte il palco lo amava e lo conosceva a menadito essendosi formato come coreografo e ballerino.

In tv ha collaborato a tante trasmissioni di successo: oltre al Grande Fratello, è stato uno degli autori de La Talpa, de L’isola dei famosi, di Vengo anch’io, di Lunedì Gol, di The Run e di Cuochi e Fiamme. Negli ultimi anni aveva principalmente dato sfoggio delle sue ottime prestazioni professionali nelle reti Mediaset, ma in passato era stato anche coinvolto anche nella realizzazione di format per Sky, La7 e Rai.

Da ricordare, che tra le tante cose fatte nel corso della sua carriera, è stato coreografo di musical e film quali Porci con le ali, La Bugiarda e Correre contro; è stato anche nel corpo di ballo del Teatro dell’Opera, di Afrodanza e del Teatro Koros.