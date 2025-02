Grande Fratello, dove sono i veterani: scherzo “da sbuffo” li attende

Dentro la casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello, sono rimasti in tre, ma non si tratta della finale. Dopo avere fatto colazione e dopo le quotidiane dinamiche mattutine, i veterani sono letteralmente spariti dalla casa: dove sono andati? Non ci è dato saperlo, ma a quanto pare il GF ha deciso di regalargli una mattinata (e un pomeriggio, a quanto pare) diversa dal solito. Una modalità nuova all’interno del reality di Canale 5, ma che per quanto curiosa lascia anche un po’ di perplessità. Che senso ha farli uscire e non fare sapere nulla su ciò che fanno? Il dubbio rimane, ma intanto i tre rimasti non stanno con le mani in mano. Maria Teresa, Mattia e Federico, infatti, hanno scelto di preparare uno scherzo a tutti i coinquilini, completamente ignari di quello che li aspetterà una volta tornati in casa.

I veterani escono dalla Casa: ristorante, parco giochi, gita a Roma? Le ipotesi

Non è la prima volta che parte dei concorrenti varcano la porta rossa, seppure in modo momentaneo, dal Grande Fratello. È successo ormai due settimane fa ai veterani più veterani quando li mandarono al mare e alle terme, ed è successo proprio stamattina a tutti tranne che a Maria Teresa, Federico e Mattia Fumagalli. I tre, soli soletti in tutta la casa, hanno ipotizzato sulla destinazione pensata per i loro amici, e le ipotesi più comuni sono state: pranzo al ristorante, parco giochi o giro turistico per Roma. Tutte opzioni plausibili, anche se considerando il caos in giro per la capitale e la confusione che potrebbe esserci dentro un luna park, forse l’opzione ristorante resta la più fattibile?! Non si sa, ma per averne certezza dovremo aspettare il loro ritorno.

Maria Teresa, Mattia e Federico organizzano uno scherzo ai veterani: cosa hanno in mente

Per “ammazzare” un po’ il tempo, ma soprattutto per colmare la rosicata del non essere potuti uscire insieme a loro, i tre poveri rimasti dentro casa hanno scelto di organizzare uno scherzo niente male ai veterani. Le due menti coinvolte in realtà sono quelle della Ruta e della “Fumagalla” (Federico era abbastanza pensieroso pensando alla ragazza che ha fuori), ma tutti e tre si sono spalleggiati nella realizzazione. Che cosa hanno programmato? In realtà lo scherzo è più una caccia al tesoro, che certamente farà perdere la pazienza a molti degli inquilini.

Maria Teresa e Mattia hanno selezionato tot oggetti di tutti i concorrenti, li hanno prelevati, spostati e nascosti altrove, creando letteralmente una gran confusione nei vari spazi. I prodotti di Helena? Direttamente dentro i suoi stivali rossi. Le carte di Maria Vittoria? Dentro la boxe make-up di Virgo, lo sponsor di questa edizione. Per ogni nascondiglio c’è naturalmente un indizio, al quale però i vari inquilini potranno accedere solo su richiesta: a ogni richiesta una penitenza. Mica tutto immediato, sarebbe troppo semplice, no?

Siamo certi che ci sarà del divertimento, ma qualcuno potrebbe anche storcere il naso e viverla non in modo proprio positivo. Dipenderà anche dal mood con il quale prenderanno questa “sfida” e da come l’uscita si sia conclusa. In caso di litigate o dissapori, infatti, entrare in casa e non trovarsi più le proprie cose potrebbe diventare sinonimo di nervosismi e fastidi. È tutto da vedere, ma la curiosità su come la prenderanno è altissima.

Prima di uscire, Shaila ed Helena si sono abbracciate: anche questo era parte di uno scherzo

Il giorno dopo la diretta del Grande Fratello sembra di stare dentro una lavatrice. La puntata di giovedì 27 febbraio del reality condotto da Alfonso Signorini ha intrattenuto e sorpreso non poco. L’uscita di Amanda, assai discussa, ma anche la rottura degli Shailenzo, che hanno deciso per il loro bene di continuare queste ultime settimane non come coppia. L’amore rimane, ma entrambi hanno detto di avere bisogno dei loro spazi. Ed ecco, dunque, che questo cambio di rotta inaspettato (qualcuno ha comunque tirato un sospiro di sollievo, anche se non lo ha palesato troppo) ha portato degli strani atteggiamenti dentro la casa più spiata d’Italia. Stamattina, ad esempio, le due “nemiche” per eccellenza, Shaila ed Helena, si sono unite in un brevissimo abbraccio in veranda. Sincerità o strategia? È questo ciò che il pubblico da casa si è subito chiesto, soprattutto se si considerano i tanti screzi, le offese, l’assoluta diversità in contrasto delle due concorrenti.

Prima che ogni polemica possa accendersi e seminare odio tra i fandom, è bene placare gli animi: pare che questo abbraccio fosse frutto di uno scherzo ideato da Federico, Javier ed Helena nei confronti di Shaila, che evidentemente ci è cascata con tutte le scarpe.

Niente, non c’è speranza per le due regine della Casa, ma molti su X hanno, anche solo per un secondo, sperato in un reale avvicinamento.