Grande Fratello, dichiarazione d’amore di Javier a Helena: social in estasi

Ebbene sì, dopo giorni di attesa, nei quali i fans della coppia formata da Javier Martinez e Helena Prestes aspettavano una vera e propria dichiarazione d’amore da parte di uno dei due, il momento è finalmente arrivato. Nelle ultime ore infatti i social sono stati letteralmente colonizzati da una clip, che riprendeva proprio Martinez mentre palesava i suoi sentimenti alla modella brasiliana. Dopo lo scontro avvenuto nel corso della scorsa notte, i due si sono chiariti e sembra anche che il gieffino abbia finalmente capito la ragione della sua gelosia nei confronti di Helena.

Prima lo scontro e poi la dichiarazione d’amore

Come anticipato, Helena e Javier solo poche ore fa sono stati protagonisti di un’accesa discussione. Il motivo? Il pallavolista argentino ha mostrato una certa insofferenza nei confronti di Lorenzo Spolverato e, in particolare, per l’atteggiamento tenuto dalla Prestes con il compagno di Shaila Gatta negli ultimi giorni.

Il tutto però, come sapranno molto bene i fans della trasmissione, ha radici molto più profonde: nel corso dell’ultima diretta, era stato proprio Lorenzo Spolverato ad accendere la miccia e fare certe insinuazioni riguardo la modella brasiliana, sottolineando che, secondo la sua percezione, Helena poteva essere ancora attratta da lui. Parole che, comprensibilmente, si sono fatte strada in Javier, creando in lui dubbi e paure.

Di conseguenza, e alla luce di quanto successo negli ultimi giorni, Javier ha sentito il bisogno di confrontarsi con la gieffina: quella avvenuta questa notte infatti è stata senza alcun dubbio una bella discussione che, inevitabilmente, ha provocato tensioni tra i due portando i loro rapporti a raffreddarsi. Oggi però, il pallavolista argentino si è ravveduto e, dopo essersi raffrontato con Maxime e Mariavittoria, ha deciso di fare il primo passo e mettere a posto le cose con Helena, dichiarando i suoi sentimenti.

“Queste cose succedono perché mi sto innamorando di te“, sono state le parole di Javier Martinez per Helena, che a sua volta ne è rimasta visibilmente colpita. Dichiarazioni che hanno lasciato letteralmente senza parole i fans della neo-coppia che, come anticipato, aspettavano da settimane ormai che il pallavolista argentino decidesse finalmente di esternare i suoi sentimenti alla modella brasiliana.

Javi "viene sdraiati e guardami .. queste cose succedono perché…. Mi sto innamorando di te…" Hele "ohh Dio!! 🥰" Io dopo questa, sto andando dal creatore. Ciao amici 😭✈️❤️#GrandeFratello #helevier pic.twitter.com/EjxQpHq6L0 — 🚬Alessio🚬 (@Ale__Smoke__) February 20, 2025

Reazioni dei social

Come anticipato, la dichiarazione d’amore di Javier non ha lasciato attonita solamente la Prestes, ma anche i telespettatori di Canale 5 e fans della trasmissione che, in men che non si dica, si sono riversati sui social per commentare l’accaduto ed esprimere tutta la loro gioia.

“In una valle di lacrime“ e “Era palese, innamorato e geloso. Finalmente lo ha confessato“ sono solo alcuni dei commenti lasciati dagli utenti dei social dopo aver assistito alla romantica scena. Per non parlare della valanga di cuori ed emoticon sognanti che hanno letteralmente invaso piattaforme come X, ex Twitter, e Instagram.

Non c’è che dire, il pallavolista argentino ha regalato un bellissimo plot-twist ai telespettatori che, a questo punto, non vedono l’ora che arrivi il momento di assistere alla nuova puntata del Grande Fratello, prevista per questa sera, giovedì 20 febbraio. In molti infatti sono convinti che la dichiarazione d’amore di Javier sarà uno dei punti cardine della diretta.