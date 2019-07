Grande Fratello, Daniele Dal Moro: “Libertà comporta scelte”, poi canzone a Martina

Daniele Dal Moro, tanta curiosità dopo il Grande Fratello per la storia con Martina

Daniele Dal Moro continua ad essere tra i personaggi del Grande Fratello più cercati dopo la fine del reality show di Canale 5 perché la sua storia/non storia con Martina Nasoni ha fatto molto discutere ed è ovvio che siano in tanti, almeno tra chi ha seguito il programma, a voler sapere come si siano messe realmente le cose. Daniele è tutt’altro che chiaro al riguardo e anche Martina, a dire il vero, non sta più parlando di questa frequentazione; ecco perché spesso dobbiamo tenerli d’occhio per parecchio tempo per avere qualche informazione in più su come sta andando la conoscenza e se prima o poi la storia potrà essere ufficializzata o se invece non nascerà neanche.

Grande Fratello, il passato di Daniele in un post sulla libertà

Daniele ha pubblicato recentemente un post con una citazione a Pirandello in cui parla di libertà di essere sé stessi e con chiari riferimenti al suo passato, come del resto già aveva fatto qualche giorno fa: “Le cose che possiedi finiscono per possedere te stesso – ha così esordito a commento della foto che trovate alla fine di quest’articolo –. Dopo aver perso tutto quello che avevo, ho capito che ero libero di fare qualsiasi cosa. Pochissimi sanno essere liberi. E ancora meno cosa vuol dire esserlo! La libertà – ha poi aggiunto – è il più grande regalo che possiamo farci e una persona libera può essere se stessa… Da persona libera potrai renderti conto che nella vita incontrerai – qui la citazione pirandelliana – tante maschere e pochi volti! Maschere che vengo indossate per paura di essere liberi. Perché la libertà comporta delle scelte che in pochi hanno il coraggio di fare! Nella vita ci vuole coraggio… Abbiatelo!”. Fin qui Dal Moro non aveva fatto alcun riferimento a Martina che invece è stata tirata in ballo in una delle stories che potete vedere ancora sul suo Instagram.

Daniele e Martina, lui canta La ragazza con il cuore di latta

L’ex concorrente del Grande Fratello infatti ha cantato una serie di canzoni con degli effetti vocali speciali dedicandole ad alcuni ex coinquilini, ad esempio a Valentina Vignali; tra queste c’è proprio il bellissimo pezzo La ragazza con il cuore di latta che – come senz’altro ricorderete – Irama ha scritto dopo aver conosciuto la storia della Nasoni: perché cantare proprio questa canzone? E perché proprio il ritornello in cui si dice “Ci sarò comunque vada”? Daniele avrà voluto dirci qualcosa? Staremo a vedere! Intanto vi lasciamo al post a cui abbiamo fatto riferimento sinora: