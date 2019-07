Daniele Dal Moro: “Si guarisce da tutto, niente si dimentica”, il duro sfogo

Grande Fratello, Daniele Dal Moro e Martina Nasoni: una storia difficile

Dopo il Grande Fratello 2019 Daniele Dal Moro e Martina Nasoni continuano a far parlare di sé e del proprio rapporto perché non è ancora chiaro, e non lo è per niente, a dire il vero, se siano fidanzati, se si stiano frequentando ecc. Sicuramente lui ha tempi molto più lunghi rispetto a quelli della Nasoni ma, visto che continuano entrambi a sentirsi, e le storie Instagram ne sono una prova, non escludiamo che alla fine sia proprio lui a fare il primo passo. D’altra parte sappiamo tutti che Daniele ha un passato difficile – come ha rivelato lui stesso durante il Grande Fratello – e forse ciò che lo blocca nei confronti di Martina è proprio questo. A conferma di quanto vi abbiamo appena detto c’è l’ultimo post che l’ex gieffino ha pubblicato su Instagram che sembra riferirsi al suo passato.

Il messaggio di Daniele su Instagram: “Si guarisce da tutto”

“Si guarisce da tutto – queste le parole di Andrea –, dalle assenze, dai ricordi, dalle dipendenze. Con il tempo non si elimina, si accantona, si mette da parte. Ti accorgi – ha poi aggiunto – che quello di cui non sapevi staccarti non è più insormontabile, insostituibile, indispensabile. Perché tutto passa… Anche se niente si dimentica! Il buio è soltanto una breve rinuncia del sole”. Il riferimento ci sembra chiaramente alla forza che Daniele ha avuto nel superare i problemi del passato che erano appunto “una breve rinuncia del sole”.

La storia di Daniele come esempio di chi ce l’ha fatta

Prima o poi sapremo se Andrea e Martina inizieranno una storia d’amore o se invece i due prenderanno strade diverse; al momento speriamo che i messaggi di Daniele possano rappresentare un valido motivo per qualcuno per superare periodi difficili e insicurezze. In fin dei conti il Gf, nonostante tutto e nonostante certi gieffini degli ultimi anni, ci ha anche raccontato delle belle storie. Vi lasciamo al post di Dal Moro: